Konya’dan yıllık 271,5 milyon dolar değerinde otomotiv sanayi ihracatı

Otomotiv sanayisinde kullanılacak araç, ekipman ve yedek parçaları üretebilmek için takım tezgahlarının tümüne ve robotik sistemlere ihtiyaç duyulmakta. Bu parametreden biri eksik olduğunda otomotiv sanayisi için üretim yapabilmek bir noktada zorlaşıyor. Konuyu daha yerelleştirirsek Konya’da takım tezgahları ile üretim yapılması alanında en büyük sektör otomotiv yan sanayisi olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bu parametreleri göz önüne aldığımızda Konya’nın 2017’de 898 milyon dolar olan ihracatının 2018’de yüzde 11’lik artışla 1 milyar dolara yükseldiğini aktaran Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) Başkanı Hakan Aydoğdu, “Konya’da otomotiv yan sanayisi takım tezgahlarıyla büyümeye devam ediyor” dedi.

Türkiye sanayisinin en önemli kollarından biri olan otomotiv sanayisi 2018 yılını 26,8 milyar dolar ihracatla kapattı. Otomotiv yan sanayi için önem arz eden Konya ise otomotiv yan sanayisinin yüklenicisi konumunda. Bununla birlikte savunma sanayi (sportif amaçlı tüfek üretimi, vb.), makine üretimi (tarım, değirmen, ambalaj, kaldırma/taşıma, pres ve sac işleme makineleri) ve endüstriyel mutfak üretimi konularında da oldukça gelişmiş durumda. Bu güçle Konya, 2017’de 898 milyon dolar olan ihracatını 2018’de yüzde 11’lik artışla 1 milyar dolara yükseltti.

“Yıllık yaklaşık 270 milyon dolar değerinde ihracat yapılıyor”

Bu farkındalıkla otomotiv yan sanayi için Konya’nın önemli bir noktada olduğunu söyleyen TİAD Başkanı Hakan Aydoğdu, “Otomotiv yan sanayi sektöründe Konya’da yüzlerce firma bulunuyor ve sektör için birçok ekipmanın üretimi yapıyor. Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi sektörün Konya’da yoğunlaşmasına yardımcı oluyor. Bunun yanında TÜMOSAN gibi sektörün lokomotifi olan firmalar da Konya’ya değer sağlıyor. Üretimi yapılan ekipman ile yurt içindeki birçok üretici firmaya destek sağlanırken, yıllık yaklaşık 270 milyon dolar değerinde de ihracat yapılıyor. Konya’da otomotiv yan sanayisinde 400 civarında üretici ve 1.000 civarında hizmet sağlayıcı olmak üzere 1.400 firma bulunmaktadır. Bu firmalar 10.000’in üzerinde kişiye istihdam sağlamakta ve motor parçaları, aks, piston, dingil, conta, balata, bijon, manifold, krank, rot ve rotiller, jant, dişliler, fren ekipmanları, emniyet aksamları, hidrolik ve pnömatik sistemler, oto cam, koltuk, döküm ve dövme parçalar, radyatör, araç üstü ekipmanlar elektrik ekipmanları ve aydınlatma sistemleri, filtreler, endüstriyel yağlar, otomotiv sac parçaları, kauçuk ve lastik parçalar, karter gibi birçok ekipmanın üretimini yapıyor. Daha fazla üretim ve ihracat için devlet birçok destek sağlıyor. TÜBİTAK yeni ürün geliştirme destekleri, KOSGEB ise finansman destekleri sağlıyor. Ticaret Bakanlığı ve ihracatçı birlikleri tarafından fuar katılım ve tanıtım desteklerinden yurt dışında açılan ofislerin kiralarına kadar birçok alanda destek almak mümkün. Gelecekte hedef pazarlarda açılacak olan Ticaret Ofisleri ve finansman kredileri için Eximbank ile yapılacak destekler ile ihracatçılarımız desteklenmeye devam edecek” dedi.

2018 yılı itibariyle takım tezgahları sektörünün yaklaşık büyüklüğünün 1,2 milyar dolara ulaştığını söyleyen TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Takım tezgâhları ile Türkiye otomotiv yan sanayisi oldukça güçlü bir durumda. Bunun yanı sıra savunma, havacılık, medikal, beyaz eşya, demir-çelik, gemi ve vagon imalatı, tarım makinaları, genel makina ve kalıp imalatı, vb. olmak üzere birçok sektöre üretim yapabilecek potansiyeli var. Bu noktada da sektörün gelişimini önemli ölçüde etkileyen MAKTEK Konya’nın bölgesine ve tüm Türkiye’ye olumlu katkısının olacağını düşünüyoruz. Dünyanın farklı noktalarından fuara katılım sağlayacak iş insanlarını 4 salonda toplam 50 bin metrekarelik alanda bir araya getireceğiz ve yaklaşık 250 milyon dolarlık iş hacmi sağlamayı hedefliyoruz. Milli katılımlara da ev sahipliği yaparak sektörümüzün gelişimini dünyaya göstermeyi hedefliyoruz” dedi

Takım Tezgâhları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) iş birliği ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) desteğiyle bu sene ilk kez düzenlenecek olan MAKTEK Konya, makine sektörünün öncü firmalarını bir araya getirecek. 10’un üzerinde alım heyetinin yanı sıra 40 ülkenin de ajandasında yer alan fuar kapsamında 250 milyon dolarlık iş hacmi hedefleniyor. Sektörün Anadolu’daki buluşma noktası olan fuar, CNC ve üniversal talaşlı imalat makineleri, sac işleme makineleri, kesici takımlar, takım tutucular, CAD/CAM, PLM yazılımları, ölçüm aletleri, kalite kontrol cihaz ve ekipmanları, kaynak, kesme ekipmanları, kaynak makineleri, yedek parça, ısıl işlem donanımları, taşıma sistemleri, yağlama ve soğutma sistemleri sergilenecek. Anadolu’nun en büyük fuar merkezlerinden biri olan Konya Ticaret Odası – Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenecek MAKTEK Konya Fuarı, 10-13 Nisan 2019 tarihlerinde ziyaret edilebilecek.