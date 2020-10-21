Konutta yabancıların tercihi İstanbul ve Antalya oldu

Koronavirüs tüm sektörlerde olduğu gibi yabancılara konut satışı rakamlarını da olumsuz etkiledi. Mart- temmuz ayları arasındaki süreçte tüm ülkelerle uçuşların durdurulması nedeniyle ciddi talep olmasına rağmen, yabancı müşteriler gelemediği için bu dört aylık dönemde yabancıya konut satışı da durdu. 1 Temmuz'dan itibaren ülkelere uçuşların kademeli olarak başlatılmasıyla satışlarda artışlar görülmeye başladı. Eylül ayı satışları, geçen yılın aynı dönemine göre arttı.

YÜZDE 64'Ü İSTANBUL VE ANTALYA'DAN

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde yabancılara satılan konut sayısı, bir önceki yılın eylül ayına göre yüzde 26,1 artarak, 5 bin 269 oldu. Yabancılara konut satışlarında, Eylül 2020'de ilk sırayı 2 bin 370 ile İstanbul aldı. İstanbul'u 1018 konut satışıyla Antalya, 347 konut satışıyla Ankara, 239 konut satışıyla Bursa ve 191 konut satışıyla Mersin izledi. Toplam satışın yüzde 64'üne denk gelen 3 bin 388 konut satışı, İstanbul ve Antalya'da gerçekleşti.

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ YÜZDE 18 DÜŞTÜ

Ocak-Eylül döneminde ise yabancılara yapılan konut satışı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azaldı. Geçen yıl 31 bin 925 olan konut satışı, bu yıl 26 bin 165'e düştü. Bu satışın 11 bin 966'sı İstanbul, 5 bin 125'i Antalya, 1829'u Ankara, 882'si Bursa, 821'i Yalova, 819'u Mersin, 615'i İzmir, 589'u Samsun, 555'i Sakarya, 416'sı Aydın ve 2 bin 548'i diğer illerde gerçekleşti. Toplam satışın yüzde 65'ine denk gelen 17 bin 91'i İstanbul ve Antalya'dan yapıldı.

İSTANBUL'DA YÜZDE 23.2'LİK ARTIŞ

Türkiye'de yabancıların en çok rağbet gösterdiği İstanbul'a dünyanın bütün ülkelerinden ilgi var. İstanbul'da eylül ayında, geçen yılın aynı dönemine göre göre yabancılara konut satışında yüzde 23.2'lik artış yaşandı. Türkiye genelindeki satışların yüzde 40'tan fazlasına sahip kentte, ocak-eylül döneminde ise koronavirüs nedeniyle hayatın durduğu mart-temmuz ayları arasındaki dönemin olumsuz etkileri nedeniyle yüzde 16'lık düşüş yaşandı.

ANTALYA'YA RUS İLGİSİ

Yabancıların konut edinmede en çok rağbet gösterdiği iller sıralamasında ikinci olan Antalya'da son yıllarda özellikle sahil kesimlerde stüdyo 1+0, 1+1, 2+1 50-120 metrekare arasında değişen güvenlikli ve havuzlu site tarzı, akıllı sistem ve ful eşyalı ev modellerinin inşası artırıldı. Yabancıların rağbet gösterdiği bu ev modellerine yönelen sektör, tatil amaçlı yaz aylarında kenti tercih eden turistlerin ev sahibi olarak daha uzun süre kentte tatil yapmasını sağlıyor. Geçen yıl eylül ayında yabancılara 744 olan konut satışı bu eylülde yüzde 36'lık artış gösterdi. Ocak- eylül döneminde ise yüzde 18'lik düşüş yaşandı. Antalya en çok Rusya, Ukrayna, Almanya, Kazakistan gibi ülkelerden rağbet görüyor.

İLK SIRADA İRAN VAR

Türkiye'de yabancıların konut edinme sıralamasına bakıldığında, ocak-eylül döneminde 4 bin 716 konutla ilk sırada İran yer alıyor. İkinci sırada 4 bin 165 konutla Irak var. Üçüncü 1895 konutla Rusya Federasyonu olurken, dördüncü 1277 konutla Afganistan, beşinci 883 konutla Azerbaycan. En çok konut satışının yapıldığı diğer ülkeler ise şöyle; Almanya 847, Yemen 769, Kuveyt 711, Ürdün 709, İngiltere 676, Kazakistan 664, Çin 659, Filistin 627, Ukrayna 515, Mısır 504, Lübnan 467, Libya 428, İsveç 343, ABD 327, Katar 305, diğer ülkeler toplamı ise 4 bin 979.