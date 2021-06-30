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Kolaysoft Teknoloji ile ecza depoları arasında stratejik iş birliği yapıldı

Kolaysoft Teknoloji AŞ ile ülkemizin köklü ecza depoları Selçuk Ecza Deposu ve As Ecza Deposu arasında stratejik iş birliği anlaşması imzalandı.

30 Haziran 2021 Çarşamba 17:16
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Kolaysoft Teknoloji ile ecza depoları arasında stratejik iş birliği yapıldı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Anlaşma kapsamında, bu depoları kullanan eczacılara, 2024 yılı sonuna kadar gelen ve giden tüm e-dönüşüm hizmetleri ücretsiz olarak verilecek. Kolaysoft Teknoloji ve ecza depoları, e-dönüşüm uygulamasında eczacıların yanında yer almaya devam edecek.

Sağlık hizmet sunucularına 1 Temmuz itibariyle e-fatura zorunluluğu geldiğini hatırlatan Kolaysoft Teknoloji Dijital Dönüşüm Uzmanı Derya Gökkaya, şunları anlattı:

“Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’in, Şubat 2021’de yayınlamış olduğu Tebliğ kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşma yapan sağlık hizmet sunucuları, 1 temmuz tarihinde e-faturaya geçiş yapmak zorundadır. Sağlık hizmet sunucuları sektöründe, 25 bini aşkın eczacı bulunuyor. Kolaysoft olarak bizler, 4 yılı aşkın süredir eczacılara hizmet veriyoruz. Eczacılar için anahtar teslim “Eczacıkart e-fatura Portalı”mız sayesinde, e-faturaya geçiş için sadece e-imzalarını bulundurmaları yeterli ve bu süreci kolay bir şekilde yönetiyorlar. Nitekim bu dönemde, 54 ilin eczacı odası ile webinarlar yaptık ve Eczacıkart Portalımızın kullanımını, avantajlarını, güçlü ve güvenilir altyapısını anlattık. Eczacılarımızın e-faturalarını daha kolay kesileceği 2.’nci bir platform olmadığını da özellikle belirtmeyi isteriz” diyerek sözlerini tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Kolaysoft TeknolojiEcza DepolarıStratejik Iş Birliği
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