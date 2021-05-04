KolayPeyk ürününden tam kapanmada İK’cılara büyük destek

HABER: DİNÇER KARACALAR

KolayPeyk, bu zorlu dönemde, İçişleri Bakanlığı’nca 81 İl Valiliğine gönderilen duyuruda istenilen “Görev Belgesi” düzenlenmesi konusunda, tüm işyerlerine acil, resmi ve ücretsiz çözümler sunuyor.

Çalışan izinleri 17 gün boyunca, KolayPeyk üzerinden gönderilebilir

Başvuruda bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda, bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla görev belgesi formunu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecektir.

Muafiyet kapsamındaki işyeri, fabrika/imalathane çalışanları için düzenlenecek “görev belgesi”nde, e-başvuruda sıkıntı yaşanması durumunda, çalışanınızın görev belgesini, KolayPeyk üzerinden 17 gün boyunca elektronik imzalı ve ücretsiz bir şekilde gönderebilirsiniz.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı’nın tam kapanma tedbirleri kapsamında çalışma muafiyet izin belgesi ile ilgili olarak görev belgesi formunu, çalışanlar KolayPeyk üzerinden ücretsiz gönderebilir ve işveren de KolayPeyk üzerinden imzalayarak çalışanına kullanması için iletebilir.

KolayPeyk nedir?

Şirketlerin yasal zorunluluk olarak çalışanlarına elden tebliğ ettiği ve yazılı cevap alması gereken, “duyuru, yazışma, bordro, özlük işlemleri, ücret hesap pusulası, izin formu, KVKK, iş güvenliği” gibi bildirimlerin elektronik ortamda yapılmasını ve yine elektronik ortamda yazılı olarak cevap alınmasını sağlayan “uzaktan bildirim” ürünüdür.

KolayPeyk ile yaptığınız tüm bildirimler ve alınan cevaplar, yasal olarak geçerli olduğu gibi aynı şekilde gönderim ve depolaması da KVKK’ya uygun ve güvenlidir.