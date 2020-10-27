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Kısa Çalışma Ödeneği 2 ay uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pandemi döneminde verilen 'Kısa Çalışma Ödeneği' ve pandemi döneminde uygulanan 'İşten Çıkarma Yasağı', Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2 ay daha uzatıldı.

27 Ekim 2020 Salı 09:15
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Kısa Çalışma Ödeneği 2 ay uzatıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında işçi ve işverenlere destek amaçlı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pandemi döneminde verilen 'Kısa Çalışma Ödeneği' ve pandemi döneminde uygulanan 'İşten Çıkarma Yasağı', Resim Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 2 ay daha uzatıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili Twitter hesabından "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı" açıklamasında bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kısa çalışma ödeneği
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