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Kırmızı gül serada 2,5 lira, çiçekçide 20 lira

Mersin'de Sevgililer Günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğun mesai yaşanırken, kırmızı gülün tanesinin serada satış fiyatı boyuna göre 2,5 ila 5 TL arasında değişirken, çiçekçilerde kutulanmış ve süslenmiş hali 20 TL’ye satılıyor. 

12 Şubat 2021 Cuma 10:22
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Kırmızı gül serada 2,5 lira, çiçekçide 20 lira

Mersin’de çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde satacakları çiçekleri hazırlayıp sipariş almaya başladı. Sevgililer Günü’nün anlamını anlatan kırmızı gülün tanesinin serada satış fiyatı boyuna göre 2,5 ila 5 TL arasında değişirken, çiçekçilerde kutulanmış ve süslenmiş hali 20 TL’ye satılıyor. 

Silifkeli gül üreticisi Hanifi Alp Arslan, gül fiyatlarının boylarına göre değiştiğini aktardı. Arslan, 30-35 santim arası güllerin 2,5 TL, 40-50 santim arası güllerin 4 TL ve 50 santim üzeri güllerin ise 5 TL’den seradan satıldığını söyledi.

Erdemli’de çiçekçilik yapan Mustafa Baday, Sevgililer Günü için hazırlıkların tamamlandığını belirterek, “ Bu yıl pandemi dolayısı ile çiçekçiler olarak çok büyük sıkıntılar çektik. Sevgililer Günü’nün kısıtlama gününe denk gelmesi ile bizler de hazırlıklarımızı önceden tamamladık. Çiçeklerimizi hazırladık ve dolaba koyarak sipariş verilen yerlere götüreceğiz. Kırmızı gül bulmakta çok güçlük çekiyoruz. Üretimin az olmasından dolayı talebi karşılayamıyor. Bir kırmızı gülün kutudaki müşteri fiyatı 20 TL’den başlıyor. Uzun süredir sıkıntıdayız ama inşallah Sevgililer Günü’nde biraz olsun satışlarla yüzümüz güler” dedi.

TALEP KIRMIZI GÜLE

40 yıldır çiçekçilik ile uğraşan Arif Şahin ise, “Sevgililer Günü'nde en çok talep edilen çiçek gül oluyor. Şimdiye kadar almış olduğumuz siparişlerin büyük bölümünü gül oluşturuyor. Sevgililer Günü'nün pandemi kısıtlaması gününe denk gelmesi ile birlikte bizler de hazırlıklarımızı önceden yaptık. Servis elemanlarımızı ve çiçeklerimizi hazırladık” diye konuştu.

ÖNCEKİ YILLARA ORANLA İŞLER DÜŞÜK

Çiçekçi Şule Sevindik de, “Uzun süredir çiçekçiler sıkıntı çekiyor. Daha önceki Sevgililer Günü'nde çok daha güzel işler yapıyorduk. Ama bu yıl işlerimiz yüzde 50 oranında düştü. Sevgililer Günü'nü iple çekiyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık ve siparişleri almaya devam ediyoruz. En çok talep edilen kırmızı gül fiyatlarımız 20 TL’den başlıyor. Geçen yıl 10 TL’ye sattığımız kırmızı gül fiyatları, bu yıl zamlardan dolayı 20 TL’den satmak zorunda kalıyoruz. İnşallah Sevgililer Günü'nde işlerimiz güzel olur” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sevgililer GünüGülÇiçek
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