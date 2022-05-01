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Kirada 'fahiş artış' şikayeti patladı

Konut kiralarında geçen yıla göre 3 kattan fazla artışın yaşandığı Antalya'da son 4 ayda 1778 kiracı, fahiş artışlı kira isteyen ev sahiplerinden şikayetçi oldu. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, "Yabancılara mülk satışı durdurulmalı. Antalya'da kira fiyatını yabancılar belirliyor. Yüksek kira artışı, devlet denetiminde olmalı" dedi.

01 Mayıs 2022 Pazar 12:45
Kirada 'fahiş artış' şikayeti patladı

ANTALYA

Pandemi sürecinde başlayan ev kiralarındaki artış, Rusya ve Ukrayna savaşı sonrası zirveye çıktı. Savaştan kaçan Ukraynalıların çoğunluğu, kentte aylığı 15 bin ile 30 bin lira arasında değişen konutlar kiralayıp, yıllık ve peşin ödemeler yaptı. Kiralık konuta talebin artmasıyla kira ücretinde geçen yıla oranla 3 kattan fazla artış yaşandı. Bu durum da ev sahibi ile kiracıyı karşı karşıya getirdi.

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanlığı'na 4 ayda yapılan başvurularda, 1778 kiracı ev sahibini şikayet etti. Şikayetler 1150'si ev sahibinin kontrat süresi bitiminde çeşitli bahanelerle kiracıdan evi boşaltmasını istemesi, 278'i kontrat bitimi sonrası kiracının evden çıkması yönünde ihtarname göndermesi, 13'ü yeni kontrat yapılmasına rağmen sözleşmeden vazgeçilmesini kapsadığı belirtildi. Kiracılardan 147'si aidat artışı, kalanı da kira artışlarına yönelik farklı şikayetlerle yardım talep etti.

YILLIK ŞİKAYET SAYISI 4 AYDA GERÇEKLEŞTİ

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, kentte son dönemde fahiş kira artışı yaşandığına dikkati çekti. Geçen yıl 3 bin liradan kiraya verilen evlerin fiyatlarının bu sene 12 bin ile 20 bin lira arasında değiştiğini dile getiren Gündüz, "Ocak ayından bu yana 1778 şikayet aldık. Antalya şube olarak tüketici tarafından farklı nedenlerle 1 yılda yapılan şikayet sayısına, 4 ayda ev sahibini şikayet eden kiracı sayısıyla ulaştık. Son 2 ayda şikayetler arttı" dedi.

'KİRA FİYATINI YABANCILAR BELİRLİYOR'

Kira ve aidat artışlarına yönelik denetim ve yasal düzenleme yapılmasını talep eden Gündüz, şunları söyledi:

"Yabancılara mülk satışı durdurulmalı. Yeni düzenleme getirilmeli. Antalya'da kira fiyatını yabancılar belirliyor. Antalya'da yaşayanlar korunmalı. Yüksek kira artışı, devlet denetiminde olmalı. Geçici de olsa tavan fiyat belirlenmeli. Yüksek kira artışına yönelik anlaşmazlıklar, mahkemeden önce arabulucu aracılığıyla çözüme kavuşturulmalı. Maliye denetimi artırmalı. Site, lüks binalarda aidat artışına yönelik çok fazla şikayet alıyoruz. Apartman aidatlarındaki artışın denetime alınması gerektiğini düşünüyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
KiraFahiş ArtışPandemi
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