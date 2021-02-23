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Kestane üreticilerinden BTSO'ya teşekkür ziyareti

23 Şubat 2021 Salı 12:51
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Kestane üreticilerinden BTSO'ya teşekkür ziyareti

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa’da kestane şekeri üretimi yapan firmalar, Bursa kestane şekerinin coğrafi işaret sahibi olmasında katkılarından dolayı Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na (BTSO) teşekkür ziyaretinde bulundu. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Oda Hizmet Binası’nda kestane şekeri üreticilerini ağırladı. Başkan Burkay, Bursa’ya özgü ürünlere coğrafi işaret tescili almak için çalışmalar yapmaya devam ettiklerini söyledi. Cevizli lokum, cantık, tahinli pide, döner kebabı, süt helvası ve üzüm şırası için de coğrafi işaret çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Burkay, ilk olarak Bursa Kestane Şekeri’nin Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan onay aldığını ifade etti. Başkan Burkay, “Kestane şekeri Bursa’mız ile özdeşleşmiş bir ürün. Sektör temsilcilerimizin de talepleri doğrultusunda Bursa kestane şekerinde güzel bir gelişme yaşadık. Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan kestane şekeri için coğrafi işaret tescili alınması ürünün korunmasına büyük katkı sağlayacak. Yakın zamanda Avrupa Birliği’nden de coğrafi işaret alınması için çalışmalara başlayacağız” diye konuştu. İlka Şekerleme Genel Müdürü ve BTSO 27. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Mümin Akgün, kestane şekeri coğrafi işaret başvuru sürecinin 3 yıl önce başladığını ifade etti. Bursa’da 40’a yakın kestane şekeri üreticisinin bulunduğunu kaydeden Akgün, “Bursa kestane şekerinde renk, koku, tat ve kalite birimleri titizlikle belirlendi. Kestane şekeri coğrafi işareti ile kalitesi ve lezzeti standartlara uygun olarak üretilecek. Odamız bu süreçte bizlerin yanında oldu. Hedefimiz Bursa Kestane Şekeri için Avrupa Birliği’nden de tescil almak. Başkanımız İbrahim Burkay’ın desteğiyle inşallah sektörümüz için gelecekte önemli çalışmalar gerçekleştireceğiz” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kestane üreticilerinden BTSOya Teşekkür Ziyareti
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