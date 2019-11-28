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Kartalkaya, kayak sezonuna hazırlanıyor; hedef 500 bin tatilci

Bolu'nun kış turizm merkezi Kartalkaya kayak merkezinde kayak sezonu 13 Aralık'ta açılacak. Bu kış sezonunda Kartalkaya'yı 500 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Kartalkaya, kayak sezonuna hazırlanıyor; hedef 500 bin tatilci

Bolu'nun kış turizm merkezi Kartalkaya kayak merkezinde kayak sezonu 13 Aralık'ta açılacak. Bu kış sezonunda Kartalkaya'yı 500 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

28 Kasım 2019 Perşembe 14:57
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Kartalkaya, kayak sezonuna hazırlanıyor; hedef 500 bin tatilci

BOLU - Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya'da bulunan otellerin yeni sezona hazırlık çalışmaları başladı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kartalkaya'da 2 bin yatak kapasitesi bulunan 5 otel, toplam uzunluğu 70 kilometreyi bulan 25 pistte yenileme ve bakım çalışmaları hızlandırıldı. Bazı oteller yatak kapasitesini artırırken, bazıları da otellerin iç donanımını yeniledi. Pistlerde bulunan otomatik sistemli telesiyejlerin de bakım ve onarımları yapıldı. Otel ve pistlerdeki yenileme çalışmaların birkaç güne tamamlanacağı belirtildi. Kartalkaya'da bulunan oteller, çalışmaları tamamlayarak 13 Aralık'ta kayak sezonunu açmayı hedefliyor.

KAR YOK

Kartalkaya bölgesinde henüz kar yağışı meydana gelmedi ancak belirlenen sezon açılış tarihine kadar yağış bekleniyor. Ayrıca oteller kar yağışının yetersiz olması halinde kar makineleri ile takviye yaparak, kar kalınlığını istenen seviyeye getirebilecek.

TÜM PİSTLER 1 HAFTA İÇERİSİNDE KAYAK YAPILABİLECEK HALE GELECEK

Kartalkaya'da bulunan 2 otelin genel müdürü olan Yusuf Avcı, "Havaların soğumasıyla birlikte kayak sezonuna önümüzdeki hafta başlayacağız. Sistemi devire alacağız. Kar garantili satışlar olduğu için bir problemimiz olmayacak. Her sene 1 hafta erken ya da 1 hafta geç kar geliyor ama sonuçta gelecek. Yapay karlama sistemiyle birlikte 1 hafta içerisinde tüm pistler kayak yapılacak seviyeye gelecek" dedi.

Otellerde ve pistlerde yenilikler yaptıklarını belirten Avcı, "Şu anda meteoroloji verilerine göre Aralık ayının 3’ü ve 4’ü gibi Kartalkaya’da yaklaşık 50 santim kar veriyor. Onu da takip ediyoruz. Bu sene yerli ve yabancı turistte ciddi bir artış olacağına inanıyoruz. Çünkü biz ve diğer oteller kendi pistlerinde, otellerinde güzel bir çalışma yaptılar. Pistleri uzattık ve genişlettik. Teknolojik olarak yenilikler yaptık" diye konuştu.

500 BİN MİSAFİR BEKLİYORUZ

Yusuf Avcı, rezervasyonların geçmiş yıllara göre daha iyi şekilde ilerlediğini ifade ederek, "Çünkü buranın kayak müşterisi inanıyor ki, Avrupa’da hiçbir yerde kar olmasa da Türkiye’de Kartalkaya’da oluyor. Sezonu en erken Kartalkaya açıyor. Yılbaşında doluluk oranı yüzde yüz. Bu sene burada yaklaşık 500 bin misafir müşteri ağırlamayı planlıyoruz. Geçen senenin yüzde 10-15 üzerinde olacak. Biz 13 Aralık’ta sezonu açıyoruz. Kayak severlerin Kartalkaya’yı mutlaka ziyaret etmelerini istiyoruz" dedi.

DHA

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KartalkayaKayak SezonuHazırlıkHedef 500 Bin TatilciBolu
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