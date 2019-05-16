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KARAMAN’A GÜNEŞ DOĞUYOR

Dünyanın en ciddi kurumlarından biri olan Paerstech Fonu’nun desteğiyle Karaman’a kurulacak olan yenilenebilir güneş enerjisi tesisinin, 150 mw’lık ilk etabının temelleri önümüzdeki günlerde atılıyor. Tabii ki bu sadece bir başlangıç. Bir yıl içerisinde toplam 900 mw’lık enerji yatırımıyla Paerstech Fonu, Türkiye’nin toplam üretiminin %25’ini yakalamış oluyor.

KARAMAN’A GÜNEŞ DOĞUYOR

Dünyanın en ciddi kurumlarından biri olan Paerstech Fonu’nun desteğiyle Karaman’a kurulacak olan yenilenebilir güneş enerjisi tesisinin, 150 mw’lık ilk etabının temelleri önümüzdeki günlerde atılıyor. Tabii ki bu sadece bir başlangıç. Bir yıl içerisinde toplam 900 mw’lık enerji yatırımıyla Paerstech Fonu, Türkiye’nin toplam üretiminin %25’ini yakalamış oluyor.

16 Mayıs 2019 Perşembe 14:33
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KARAMAN’A GÜNEŞ DOĞUYOR

HABER: AZİZ KARATAŞ

Türksay Yönetim Kurulu Başkanı Eran Neziri’ye göre bu sıra dışı atılım, yalnızca Karaman’a güneşin doğması değil, güneşin Türkiye’ye inmesi olarak değerlendirilmeli. Aslında Neziri haksız da sayılmaz zira Türkiye’deki 5800 tesisin yıllık üretimi 4000 mw iken sadece Karaman’daki bu dev tesisin yıllık üretimi yaklaşık 1000 mw (400 mw güneş, 500 mw rüzgar) olacak.

Milyarlarca yıldır gökyüzünden bize gülümseyen güneşten yeteri kadar faydalanamadığımızı vurgulayan Eran Neziri, güneş dışındaki bütün enerji kaynaklarını reddettiğini belirtti. Küresel ısınmaya da dikkat çeken Neziri, “Eğer elimizi çabuk tutmaz ve akıllı davranmazsak torunlarımıza yeşil bir dünya yerine dev bir ateş topu bırakacağız.” dedi. Bu manada Makedonya asıllı iş adamı, Paerstech Fonu’yla yapılan bu büyük anlaşmanın diğer ülkelere de ışık tutmasını, güneşin her sabah bize merhaba dediğini artık duymamızı istediğini de sözlerine ekledi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
KaramanPaerstech FonuAziz Karataş
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Hasan Yiğit 2019-05-16 15:43:18

Bu tesisi hangi mevzuata göre yapacak. Mevcutta olan mevzuatlar buna izin vermiyor. Böyle havadan atan çok gördük.Lütfen böyle mevzuatlara aykırı olan ve arkası gelmeyecek projeler ile bu tür insanlara prim vermeyin.

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