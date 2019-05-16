KARAMAN’A GÜNEŞ DOĞUYOR

HABER: AZİZ KARATAŞ

Türksay Yönetim Kurulu Başkanı Eran Neziri’ye göre bu sıra dışı atılım, yalnızca Karaman’a güneşin doğması değil, güneşin Türkiye’ye inmesi olarak değerlendirilmeli. Aslında Neziri haksız da sayılmaz zira Türkiye’deki 5800 tesisin yıllık üretimi 4000 mw iken sadece Karaman’daki bu dev tesisin yıllık üretimi yaklaşık 1000 mw (400 mw güneş, 500 mw rüzgar) olacak.

Milyarlarca yıldır gökyüzünden bize gülümseyen güneşten yeteri kadar faydalanamadığımızı vurgulayan Eran Neziri, güneş dışındaki bütün enerji kaynaklarını reddettiğini belirtti. Küresel ısınmaya da dikkat çeken Neziri, “Eğer elimizi çabuk tutmaz ve akıllı davranmazsak torunlarımıza yeşil bir dünya yerine dev bir ateş topu bırakacağız.” dedi. Bu manada Makedonya asıllı iş adamı, Paerstech Fonu’yla yapılan bu büyük anlaşmanın diğer ülkelere de ışık tutmasını, güneşin her sabah bize merhaba dediğini artık duymamızı istediğini de sözlerine ekledi.