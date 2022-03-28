Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.178,67
ALTIN
923,94
DOLAR
14,84
STERLİN
19,42
EURO
16,29
Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alacak
Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim...
Kapadokya Üniversitesi Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak
Kapadokya Üniversitesi Araştırma ve...
BİLKENT Fen Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi alacak
BİLKENT Fen Fakültesi Doktor...
Karabük Belediye Başkanlığı'ndan kiralık ticarethaneler
Karabük Belediye Başkanlığı'ndan kiralık...
Piri Reis Üniversitesi 51 Öğretim Elemanı alacak
Piri Reis Üniversitesi 51...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Karaismailoğlu: 2 milyar 138 milyon Euro'nun teslimi için buradayız

28 Mart 2022 Pazartesi 14:38
Karaismailoğlu: 2 milyar 138 milyon Euro'nun teslimi için buradayız

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Antalya Havalimanı Projesi, Kamu-Özel İşbirliği İhalesi Kira Peşinatı Ödeme Töreni'nde, sosyal medya üzerinden duyurduğu sürprizi açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, "Antalya Havalimanı için hiçbir hazine garantisi yok, hiç bir yolcu garantisi yok. Bugün de yüzde 25'i olan 2 milyar 138 milyon Euro'nun teslim töreni için buradayız" dedi.

Antalya Havalimanı Projesi, Kamu-Özel İşbirliği İhalesi Kira Peşinatı Ödeme Töreni, İstanbul'da düzenlendi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ihaleye katılan Fraport AG CEO'su Dr. Stefan Schulte, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener ile Devlet Hava Meydanları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin katıldı. 


 

"YAPTIĞIMIZ YOLLAR SAYESİNDE TRAFİK KAZA ORANLARI YÜZDE 80 DÜŞTÜ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Bizim bütçemiz tabloda gözüken mavi alan kadar, ihtiyacımız yeşil kadar, aradaki farkı da yap-işlet-devret gibi kamu-özel işbirlikleri ile ilave bütçeler üreterek, aynı anda Anadolu'da hem Tokat Havalimanı'nı yapıyorum, hem de Antalya'daki havalimanını yaparak ülkemin ekonomisine ve ulaştırma altyapısına katkı sağlıyorum. Avrasya Tüneli'ni devlet kendi yapmış olsaydı, 1 milyar 245 milyon dolarlık  bütçeyi cebinden çıkaracaktı. Üstüne her yıl 519 milyon lira işletmeye para harcayacaktı. Geçen yıl araç garantisini karşılamadığı için sadece 998 milyon lira işletmeciye katkıda bulunmuşuz. Yani devlet eğer bunu yapsaydı her yıl cebinden 519 milyon lira işletme maliyeti çıkacaktı bir de 1 milyar 245 milyon dolarlık yatırım bütçesi ayırmak zorundaydı. 2023 yılında garanti edilen araç sayısını toplamaya başlıyoruz ve artık ondan sonra direkt gelir gelmeye başlayacak. Yaptığımız yollar sayesinde trafik kaza oranlarında yüzde 80 azalma sağlandı" dedi.


 

"2 MİLYAR 138 MİLYON  EURO KİRA PEŞİNATINI DA BUGÜN ALIYORUZ" 

Bakan Karaismailoğlu "Antalya Havalimanı kapasitesini doldurmuştu. 785 milyon Euro'luk yatırım yapmamız gerekiyordu bu havalimanına en kolayı bütçeden 785 milyon Euro'yu ayırmaktı. Bizim Antalya Havalimanı'nı yaparken, Anadolu'da yüzlerce proje de vardı bekleyen. Bizim ilave finans kaynakları üretmemiz gerekiyordu. Antalya Havalimanı'nda da bunu yaptık. 2025 yılı sonrası 25 yılın işletme ihalesine çıktık. Sonucunda 8 milyar 55 milyon Euro'luk devlete kira ödemesini garanti ediyor bu işi alan yüklenici ve 2 milyar 138 milyon  Euro kira peşinatını da bugün alıyoruz.  Diyorlar ki Çanakkale Köprüsü'nden o kadar araç geçer mi? Geçecektir tabii zamanı gelince, dün 6 bin araç geçti. Antalya Havalimanı için hiçbir hazine garantisi yok, hiç bir yolcu garantisi yok. Bugün de onun yüzde 25'i olan 2 milyar 138 milyon Euro'nun teslimat töreni için buradayız" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil KaraismailoğluAntalya Havalimanı Projesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnecik 1-2 barajları ile ülke ekonomisine yıllık 24 milyon TL katkı sağlanacak
İnecik 1-2 barajları ile ülke ekonomisine yıllık 24 milyon TL katkı sağlanacak
Palandöken: Çözüm, yerinde üretim
Palandöken: Çözüm, yerinde üretim
Konutta usulsüz beyanları, yüksek para cezaları bekliyor
Konutta usulsüz beyanları, yüksek para cezaları bekliyor
Bakan Varank: TOKİ, konut sayısını 2023'te 1 milyon 200 bine çıkartacak  
Bakan Varank: TOKİ, konut sayısını 2023'te 1 milyon 200 bine çıkartacak  
Dünya devi markalar İstanbul’a geliyor
Dünya devi markalar İstanbul’a geliyor
e-Ticaret sektörünün 2022 yılında 560 milyar TL’ye ulaşması hedefleniyor
e-Ticaret sektörünün 2022 yılında 560 milyar TL’ye ulaşması hedefleniyor
Ayçiçeği ekimine hazırlanan üretici, rekor verim bekliyor
Ayçiçeği ekimine hazırlanan üretici, rekor verim bekliyor
"Enflasyonda yurt dışı kaynaklı artışlar kısa sürede sona erecek"
"Enflasyonda yurt dışı kaynaklı artışlar kısa sürede sona erecek"
Türkşeker: 200 bin tonluk ihtiyaç fazlası şeker üretimimiz bulunmakta
Türkşeker: 200 bin tonluk ihtiyaç fazlası şeker üretimimiz bulunmakta

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma