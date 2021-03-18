HABER: DİNÇER KARACALAR



Kendine has kokusu ve görünümü ile dünyada sadece Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde yetişen Karagül, Belediye Başkanı Şeref Albayrak’ın girişimiyle tescillendi.

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi, Belediye Başkanı Şeref Albayrak ile hak ettiği yere geliyor.



Turizm, istihdam, gençlik ve başarılı belediyecilik çalışmalarıyla ilçedeki vatandaşların yaşam standartlarını yükselten Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, ilçenin değerlerine de sahip çıkıyor.

HALFETİ’NİN KARAGÜLÜ RESMEN TESCİLLENDİ.



Başkan Albayrak’ın 18.09.2019 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığı başvurusu sonucunda ilçenin Karagülü coğrafi işaretli ürün oldu. Filmlere, dizilere konu olan, yapraklarından krem, sabun, kolonya gibi ürünler üretilen Halfeti’nin Karagülü resmen tescillenmiş oldu.

HALFETİ TÜRKİYE’NİN PARLAYAN YILDIZI OLACAK.



Konuyla ilgili açıklama yapan Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, ilçenin tüm değerlerine sahip çıktıklarını, Halfeti’yi Türkiye’nin parlayan yıldızı yapmak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

TEŞEKKÜR ETTİ.



Albayrak Karagülün tescillenme aşamasında desteklerini esirgemeyen Halfeti Kaymakamı Selami Korkutata’ya, Halfeti Belediyesi Proje Koordinatörü Halit Köroğlu’na, Halfeti İlçe Tarım Müdürü M. Akan Akmeşe’ye, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Başkanı Bekir Erol Ak’a, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Özden’e de teşekkür etti.

KREMİ, ÇİKOLATASI, KOLONYASI DA VAR



İlçede belediye başkanlığı görevine seçildikten sonra karagül serası açtıklarını da bildiren Albayrak ‘Karagülümüz ilçemize gelen tüm konuklarımızın ilgisini çekiyor. Kendine özgü koku ve görünümünü yetiştiği topraktan alıyor. Karagülden reçel, lokum, parfüm, kolonya, çikolata, sabun ve krem gibi ürünler üretiliyor.’ Dedi.