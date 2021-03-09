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Karadeniz’de tarım, hayvancılık ve sanayi projelerine destek

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, pandemi döneminde ‘bacasız sanayi’ olarak nitelendirilen turizmin durağanlaşmasının ardından tarım, hayvancılık ve sanayi gibi projelere ağırlık verdiklerini açıkladı.

09 Mart 2021 Salı 10:25
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Karadeniz’de tarım, hayvancılık ve sanayi projelerine destek

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 2021 yılında hayata geçireceği projelerde son aşamaya geldi. Pandemiye rağmen geçtiğimiz yıl sanayiden turizme, hayvancıktan tarıma, kültürden sanata birçok projeyi kentlerle buluşturan DOKAP, bu yıl hayata geçireceği projeler için 100 milyon TL bütçe ayırdı.

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, bu yıl uygulanacak olan projeleri geçen yıl kabul etmeye başladıklarını söyledi. Karadeniz Bölgesi’ni turizmde kalkındırmayı amaçladıklarını ifade eden Gültekin, “Pandemi nedeniyle turizmin durağanlaşmasıyla tarım, hayvancılık ve sanayi gibi projelere ağırlık verdik. DOKAP'ın ilk kuruluş amacı ‘Turizm Master Planı’ çerçevesinde Doğu Karadeniz’i turizm açısında kalkındırmaktı. Bacasız sanayi dediğimiz turizmi ön planda tutuyorduk. Ama şimdi turizm durağan hale gelince tarım, hayvancılık, sanayi gibi konulara biraz ağırlık verdik. 2021 yılında yapacağımız çalışmaları bir noktaya kadar getirdik. Bu yıl uygulanacak olan projeleri biz geçtiğimiz yıl kabul etmiştik. Bu doğrultuda turizm, kültür, tarım, hayvancılık, bitkisel, sanayi gibi birçok başlıkta projelerimiz var. Bu projelerimize ortalama olarak 100 milyon TL bütçe ayrıldı” dedi.

‘2021-2023 EYLEM PLANI İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK’

Katma değeri yüksek, üretime dönük, istihdama konu olabilecek her türlü projeyle ilgili DOKAP’ın kapısının açık olduğunu kaydeden Gültekin, “2021-2023 eylem planımız yeni çıktı. Usul esaslarımızla birlikte inşallah bunların hem sözleşmelerini, hem sahadaki uygulamalarıyla ilgili sürecimizi mart ayından sonra başlatıyoruz. İlgili belediyelerimiz, üniversitelerimiz, valiliğimizin bünyesindeki müdürlüklerimiz, yerel yöneticilerimiz, özel idarelerimiz, kaymakamlıklarımızla bu çalışmayı hep birlikte yürüteceğiz. DOKAP gibi bölge kalkınma idareleri, kamu kurumlarının altyapısına destek veren, can suyu veren kurumlardır. 2023 yılına kadar bütçemizi daha yukarıya çekerek, bölgemizin kalkınması, gelişmesiyle ilgili projelerimizi almaya başlayacağız. Bunlar da 2022 yılında inşallah uygulanmaya başlayacak” diye konuştu.

Gültekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın çizdiği hedefler doğrultusunda idare olarak çalışmalarını sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaradenizTarımHayvancılıkSanayi
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