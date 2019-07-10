Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97100
ALTIN
257.960
DOLAR
5.7454
STERLİN
7.1497
EURO
6.4445
İsmail Kartal: Muriç Fenerbahçe'de başarılı olur
İsmail Kartal: Muriç Fenerbahçe'de başarılı...
Engelli çocuklar ürettikleri ürünlerle hayata tutunuyor
Engelli çocuklar ürettikleri ürünlerle hayata...
Red Bull Uçuş Günü’nde birinciyi ünlüler belirleyecek
Red Bull Uçuş Günü’nde birinciyi...
Cemil İpekçi, aile sırlarını Dilşat Erdil'e açıkladı
Cemil İpekçi, aile sırlarını Dilşat...
Yazın Saç Ekimi Yaptıracaklara Tavsiyeler
Yazın Saç Ekimi Yaptıracaklara Tavsiyeler
İş fırsatları için hemen tıkla!

Karacabey'de soğan üreticisi memnun

Bursa'nın Karacabey ilçesinde hasadı devam eden soğan, üreticiyi memnun etti.

Karacabey'de soğan üreticisi memnun

Bursa'nın Karacabey ilçesinde hasadı devam eden soğan, üreticiyi memnun etti.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:50
16 Okunma
Karacabey'de soğan üreticisi memnun

BURSAKaracabey'de sofraların vazgeçilmezi soğan, bu yıl üreticinin yüzünü güldürdü. Geçen yıla göre daha fazla alana ekimi yapılan soğan, tarlada kilosu 1- 1,5 TL arasında alıcı buldu. Karacabey Ovası'nda geçen yıl 5 bin dekar soğan ekildiğini söyleyen Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, "Geçen yıl dekar başına ortalama 4 ila 5 ton ürün hasadı gerçekleştirildi. Bu yıl ise 8 bin dekarlık alana soğan ekimi yapıldı. 40 bin ton civarında ürün hasadı yapıldı. Karacabey Ovası'nda mayıs ayından başlayan soğan hasadı, temmuz ayı sonuna kadar devam edecek. Hasadı yapılan soğanlar, tarladan kilosu 1 ila 1,5 TL arasında alıcı buluyor" dedi.

'YEMEKLERDE ERİYEN TEK YERLİ SOĞAN'

Yemeklerde eriyen tek yerli soğanın Karacabey soğanı olduğunu söyleyen üretici Halil Yaltı, ilçenin kırsal Keşlik Mahallesi'nde hasat yapmaya devam ettiklerini belirterek, "İlçemizin geçmiş tarihlerinden beri ismiyle özdeşleşmiş 'Karacabey Soğanı' Türk ve dünya mutfaklarının vazgeçilmezidir. Üretimi de pazarlaması da zahmetli olduğu kadar, bir o kadar da keyifli bir iştir. Özen gösterilmesi gereken bir üründür. Lojistik açısından çok zahmetli bir sebze çeşididir. Kuru bakliyat çeşitlerine benzemez. Beş aşamadan oluşur; üretim, kesim, dolum, dikim, yükleme ve lojistik" şeklinde konuştu.

'BU YIL FİYATLAR TATMİN EDİCİ'

Tüm Türkiye'nin tohumu Karacabey'de yetişen soğandan elde ettiğini söyleyen Halil Yaltı, "Toprak ve ilkim bakımından özdeşleşmiş, çok kaliteli soğan üretimi yapılıyor. İlçemizde toprağın verimli olması ve sulama konusunda sıkıntıların olmaması, hasatta bereketi yansıtıyor. Karacabeyli üreticiler olarak çeşit ve cins bakımından yerli soğanımızla çok iddialıyız. Üretici açısından bu yıl fiyatlar tatmin edici. Geçen yıla nazaran tüketici de ürünlere rahat rahat ulaşabiliyor. Satışlarımızı yapabilmekteyiz. Sevkiyatlarımız tüm illere yapılıyor" dedi.

'GEÇEN YIL ÜRETİM AZDI'

Geçen yıl üretimin az olmasından dolayı fiyatların yüksek olduğunu hatırlatan Yaltı, "Depolama maliyetinin yüksek olmasından ve üretimin azlığından fiyatlar yüksek oldu. Vatandaşlar pahalıya soğan yedi. Geçen yıla göre soğanın tüketiciye maliyeti yüzde 60 daha ucuz oldu. Bu da üretimin tüm Türkiye'ye yayılması, diğer ilçelere yayılması ve üretimin bolluğundan kaynaklanıyor. Bu yıl üretim miktarından da çok memnunuz. Bereketli bir yıl oldu" diye konuştu.

Güneydoğu'dan Karacabey Ovası'nda mevsimlik olarak çalışmaya gelen işçiler, kavurucu sıcağın altında soğan hasat ediyor.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaKaracabeySoğan üreticisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayısıda 391 bin 792 ton rekolte bekleniyor
Kayısıda 391 bin 792 ton rekolte bekleniyor
Kırmızı örümcekle erken mücadale incir üreticilerini rahatlattı
Kırmızı örümcekle erken mücadale incir üreticilerini rahatlattı
SÜSBİR’de hedef, yeni pazarlara açılmak!
SÜSBİR’de hedef, yeni pazarlara açılmak!
Karbon vergisine şartlı destek
Karbon vergisine şartlı destek
Son 20 yılın kurak mayısında rekolte yarıya indi
Son 20 yılın kurak mayısında rekolte yarıya indi
THY'nin 'Maçka' uçağı ilk seferini Trabzon'a yaptı
THY'nin 'Maçka' uçağı ilk seferini Trabzon'a yaptı
Barut: Adana'da karpuz tarlada kaldı
Barut: Adana'da karpuz tarlada kaldı
Şanlıurfalıların 'acı' telaşı başladı
Şanlıurfalıların 'acı' telaşı başladı
Avrupa Birliği’nin ağacı Türkiye’den
Avrupa Birliği’nin ağacı Türkiye’den

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans