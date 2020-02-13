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Kapıkule’deki çileyi sonlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Kapıkule Sınır Kapısı'nda tüm yolcu ve araç trafiğini kaldırabilecek bir yapıya kavuşması için modernizasyon çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Kapıkule'de bu çilemizi bir şekilde sonlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

13 Şubat 2020 Perşembe 13:17
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Kapıkule’deki çileyi sonlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz

EDİRNE - Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunmak üzere geldiği Edirne'de Vali Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti. Kapıkule gümrük sahasında devam eden modernizasyon çalışmalarının bu yıl içerisinde bitirileceğini belirten Turagay, "Kapıkule’de bekleyiş çilemizi bir şekilde sonlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu. Kapıkule’deki çileyi sona erdirmek için Bulgar heyetle sık sık bir araya geldiklerini ifade eden Turagay, "Biliyorsunuz biz Bulgar heyetle çok sık bir araya geliyoruz. Bugün de Bulgar Ekonomi Bakanı ve Bulgar Gümrük İdaresi Başkanı ile bir araya geleceğiz" dedi.

'BULGAR TARAFINDAN GENİŞLETMEYE GİTMELERİNİ İSTEDİK'

Gümrük sahasının, tüm yolcu ve araç trafiğini kaldırabilecek bir yapıya kavuşması için modernizasyon çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Turagay, "Sahanın bütün o TIR, yolcu ve araba trafiğini kaldırabilecek bir yapıya kavuşması için Kapıkule’yi modernize ediyoruz biliyorsunuz, inşaatımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah bu sene içerisinde de açacağız. Bulgar tarafından da bir takım isteklerimiz oldu. Onlarda da bir takım genişletmelere gitmelerini istiyoruz. Bu konuda bugünkü toplantıda da somut adımlar atacağız. Sayın valimizle, bölge müdürlüğümüzdeki arkadaşlarla birlikte bu konu üzerinde çok duruyoruz. Bizim için Edirne'de, Kapıkule'de, TIR şoförlerimiz de önemli" diye konuştu.

Turagay, ziyaret sonrası Bulgar heyetle görüşmek üzere valilik binasından ayrıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna TuragayKapıkule Sınır Kapısı
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