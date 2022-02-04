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Kapadokya'ya ocak ayında 88 bin ziyaretçi

04 Şubat 2022 Cuma 15:05
Kapadokya'ya ocak ayında 88 bin ziyaretçi

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ocak ayında 88 bin 677 turist ziyaret etti.

Nevşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce açıklanan verilere göre, Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak ziyarete açık olan Ürgüp Müzesi, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Mazı ve Tatlarin yer altı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni, geçen ocak ayında 88 bin 677 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. 2021'nin Ocak ayında ise Kapadokya'daki tarihi ve turistik merkezlere 42 bin 560 yerli ve yabancı turist gelmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Nevşehir Valiliği Basın Ve Halkla İlişkiler MüdürlüğüKapadokya
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