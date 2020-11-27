Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1344
ALTIN
454.703
DOLAR
7.8154
STERLİN
10.4243
EURO
9.3168
Şanlıurfa'da, 'Karahantepe' heyecanı
Şanlıurfa'da, 'Karahantepe' heyecanı
'Koronavirüste tat ve koku kaybı 3 haftada geçmezse, hekime başvurun'
'Koronavirüste tat ve koku kaybı...
Başakşehir'in kritik haftası
Başakşehir'in kritik haftası
Çaykur Rizespor'da Remy sevinci
Çaykur Rizespor'da Remy sevinci
Yılmaz Vural'ın sağlık durumu ciddi!
Yılmaz Vural'ın sağlık durumu ciddi!
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kanuni sondaj gemisinin kule montaj çalışmaları başladı

Karadeniz'de gerçekleştirilecek sondaj faaliyeti için 14 Kasım'da Zonguldak'ın Filyos Limanı'na ulaşan Kanuni sondaj gemisinin kule montajı çalışmaları başladı. Geminin 2021 yılının ilk aylarında 'Sakarya Gaz Sahası'nda göreve başlaması hedefleniyor.

27 Kasım 2020 Cuma 13:32
3 Okunma
Kanuni sondaj gemisinin kule montaj çalışmaları başladı

ZONGULDAK - İstanbul'daki Haydarpaşa Limanı'nda boğaz köprülerinin altından geçebilmesi için kule sökümü yapılan Kanuni sondaj gemisi, 14 Kasım günü Filyos Limanı'na ulaştı. Ardından karaya kule montajı için yük taşıma vinci kuruldu. Kurulumun tamamlanmasının ardından deniz yoluyla limana getirilen kulenin sökülen kısmı, dün vinçle karaya çıkartıldı. Montaj çalışmasının devam ettiği ve önümüzdeki günlerde de tamamlanmasının beklendiği kaydedildi. Geminin 2021 yılının ilk aylarında 'Sakarya Gaz Sahası'nda göreve başlaması hedefleniyor.

11 BİN 400 METRE SONDAJ KAPASİTESİ

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan 'Kanuni' sondaj gemisi, 227 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip ve 11 bin 400 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kanuni Sondaj GemisiKule Montajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hazine Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Gül, TÜSİAD üyeleriyle görüştü
Hazine Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Gül, TÜSİAD üyeleriyle görüştü
Uzmanından doğal gaz faturasını düşürecek öneriler
Uzmanından doğal gaz faturasını düşürecek öneriler
Merkez Bankası'ndan önemli karar
Merkez Bankası'ndan önemli karar
İğne oyası ihracatına erkek desteği
İğne oyası ihracatına erkek desteği
“Altına uzun vadeli yatırım yaptıysanız endişelenmeyin”
“Altına uzun vadeli yatırım yaptıysanız endişelenmeyin”
Önümüzdeki dönemde daha fazla yabancı yatırımcı çekilmesi öncelik olacak
Önümüzdeki dönemde daha fazla yabancı yatırımcı çekilmesi öncelik olacak
MB kararı sonrası ikinci el otomobil alım satımında hareketlilik
MB kararı sonrası ikinci el otomobil alım satımında hareketlilik
Et ve Süt Kurumu İstanbul’daki ilk mağazasını açtı
Et ve Süt Kurumu İstanbul’daki ilk mağazasını açtı
BDDK : Aktif rasyosu hesaplanmasına son verildi
BDDK : Aktif rasyosu hesaplanmasına son verildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma