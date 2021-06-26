Kalkınma Bankası danışman alacak

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Bireysel Danışman alacak

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın Dünya Bankası ile işbirliği halinde yürütmekte olduğu “Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi” kapsamında yarı zamanlı istihdam edilmek üzere İletişim Uzmanı ve Mali Yönetim Uzmanı alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, adayların 30 Haziran 2021 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının ilanına ulaşmak için tıklayınız.