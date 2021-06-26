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Kalkınma Bankası danışman alacak

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26 Haziran 2021 Cumartesi 07:39
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Kalkınma Bankası danışman alacak

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Bireysel Danışman alacak

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın Dünya Bankası ile işbirliği halinde yürütmekte olduğu “Kayıtlı  İstihdam  Yaratma Projesi” kapsamında yarı zamanlı istihdam edilmek üzere  İletişim  Uzmanı  ve  Mali  Yönetim Uzmanı  alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, adayların 30 Haziran 2021 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının ilanına ulaşmak için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Kalkınma Ve Yatırım BankasıBireysel Danışman
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