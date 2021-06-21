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Kalite Büyük Ödülü Limak Enerji'nin

SEKTÖRDE BİR İLKE DAHA İMZA ATTI KALİTE YOLCULUĞUNU BU KEZ BÜYÜK ÖDÜL İLE TESCİLLEDİ VE KALİTE BÜYÜK ÖDÜLÜ LİMAK ENERJİ’NİN..

21 Haziran 2021 Pazartesi 12:07
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Kalite Büyük Ödülü Limak Enerji'nin

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Yönetim modeli olarak EFQM Modelini esas alan Limak Enerji,Kalite Büyük Ödülü’ne layık görüldü. Kurumdan yapılan açıklamada, elektrik perakende satış şirketleri arasında bu belgeyi alan ilk şirket olmanın önemine vurgu yapıldı.

Limak Enerji, başarılarını ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. Şirket, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Bursa Şubesi tarafından Kalite Büyük Ödülü’ne layık görülerek yine bir ilki gerçekleştirdi. Bu alanda büyük ödülü alan ilk elektrik perakende satış şirketi oldu ve mükemmel şirketler listesine adını bu defa büyük ödülle yazdırdı. Çevrim içi düzenlenen 18. Kalite ve Başarı Sempozyumu’nun ardından gerçekleştirilen Bursa Kalite Ödülleri Töreni’nde Limak Enerji’nin ödülüBursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar ve KalDer Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçitarafından şirketin Genel Müdürü Ali Erman Aytac’a takdim edildi. Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac konu ile ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi; “4 sene önce kalite yolculuğumuzun ilk adımını EFQM Modelini uygulamaya karar vererek, Türkiye Kalite Derneği’ne üye olarak atmıştık. Daha sonra KalDer öncülüğünde yürütülen Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi’ni imzalamıştık. Yönetim yapısı, insan kaynakları, iş stratejileri ve iş birliklerini geliştirmek, paydaşlarımızın beklentilerini karşılayacak yüksek düzeyde performans sergilemek ve örnek bir şirket olmak hedefi ile yola çıkmıştık. Başarımızı Jüri Teşvik Ödülü, Başarı Ödülü ve 4 Yıldız Yetkinlik Belgesi ile tescillemiştik. İlk adımımızdan bugüne EFQM Modeli’ni uygulayarak iş ve kurumsal yönetim süreçlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Hizmetlerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak adına kalite belgelerimizi her sene güncelliyoruz. Heyecanlı, motivasyonu yüksek bir ekiple bu yola çıktık, sıkı bir şekilde modelin kapsadığı adımları iş süreçlerimize uyguluyoruz. Model sayesinde pek çok iyileştirme sürecine de tanıklık ettik. Kurumumuzun başarı grafiğini tarafsız olarak gözlemleyebilme ve iyileştirme fırsatlarını keşfedebilme olanağına sahip olduk. Kuruluşumuzdan bu yana müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin etkinliğini ve çeşitliliğini her geçen gün artırıyoruz. Yönetim felsefemizin yansıması olarak layık görüldüğümüz ödüller ise enerjimize enerji katıyor. 

Daha önce aldığımız pek çok ödül ile yine enerji sektöründe öncülüğümüzü kanıtlamıştık.Kalite Büyük Ödülü ile de elektrik perakende satış şirketleri arasında bu ödüle layık görülen ilk şirket olduk. Çalışma arkadaşlarımızın yoğun emekleri, EFQMModeli’ni içselleştirmeleri ve süreçlere uygulayarak, sistemsel bir yapıyı ortaya çıkarmaları sayesinde bu kadar kısa süre içinde bu başarılara imza attık. Hep birlikte daha pek çok başarıya imza atacağımıza inancım tam. Kalite çalışmaları ve mükemmellik yolculuğu bitmeyen bir maraton, bu maratonda hep birlikte daha iyiye ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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