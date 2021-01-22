Kahramanmaraş'ın hedefi, 1 milyar dolar olan ihracatı 5'e katlamak

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu'nun ev sahipliğinde Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Mahir Ünal'ın yanı sıra Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekillileri Celalettin Güvenç, Ahmet Ödedir, Habibe Öçal, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ile Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay katıldı. Yaklaşık 2 saat süren basına kapalı yapılan toplantıda sanayicilerin sorun ve talepleri dinlendi.



'KENTİN İHRACATINI 5 KAT ARTTIRMAYA DÖNÜK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ'



​Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Mahir Ünal, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'ndan bugüne kadar siyasete 102 talebinin olduğunu, bunun 64'ünün gerçekleştiğini, 38'inin devam ettiğini söyledi. Toplantıda ele alınan önemli konulardan birinin organize sanayi bölgesi çalışması olduğunu ifade eden Ünal, şöyle devam etti:



"Çünkü Kahramanmaraş'ın potansiyelini artırması ve önümüzdeki süreçte özellikle Irak'a ve Suriye'ye dönük ihracatını artırması ve oradan gelen talepleri karşılaması açısından ıslah organize sanayi bölgesi ile organize sanayi bölgesinin hızla çözülmesi gerekiyor. Toplantı sırasında Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar Bey ile de görüştük içeride. Hızlıca bu konuda çalışmaları takip edecek bir koordinasyon kurulu oluşturduk. İnşallah önümüzdeki günlerde hem ıslah organize sanayi bölgesi sorunun çözülmesi... Islah organize sanayi bölgesi şu açıdan çok önemli. Çünkü Aksu Çayı'nın temizlenmesi de aynı zamanda ıslah organize sanayi bölgesinin tamamlanmasıyla ilgili. İnşallah önümüzdeki süreçte Kahramanmaraş'ımızın ihracatını 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Kahramanmaraş'ın ihracatının 5 milyar dolara çıkması demek de Kahramanmaraş'taki refahın 5 kat artması anlamına geliyor. Şu anda çalışmalarımızı, planlamalarımızı önümüzdeki 5 yıl içerisinde Kahramanmaraş'ın ihracatını 5 kat artırmaya dönük bu çalışmaları öncelikle yürütüyoruz."