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Kadın liderlerin yönettiği şirketler kriz yönetiminde daha başarılı

Yetenekli kadın iş gücünü perakende ve tüketici malları sektöründe desteklemeyi ve kadın çalışan oranını arttırmayı hedefleyen LEAD Network, Ümit Boyner’i konuk etti. Boyner, “Kapsayıcı bir ekonomik gelişme ve sürdürülebilir büyüme için kurumsal yönetişimde çeşitlilik ve kadın erkek eşitliği tercih değil zorunluluktur. Yönetim kurullarında ve üst yönetimlerde kadın liderlerin olduğu şirketler ile kadın liderlerin yönettiği ülkeler kriz yönetiminde daha başarılı” dedi.

01 Ekim 2020 Perşembe 12:46
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Kadın liderlerin yönettiği şirketler kriz yönetiminde daha başarılı

İSTANBUL - Perakende ve tüketici ürünleri sektörlerinde çalışan kadın liderleri destekleyen, üst düzey kadın yöneticilerin sayılarını artırmayı ve gelişimlerine katkıda bulunmayı misyon edindiğini belirten LEAD Network’ün Eylül konuğu Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner oldu. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Çeşitlilik ve Kurumsal Yönetişim başlıklı etkinlikte LEAD Network üyeleriyle bir araya gelen Ümit Boyner, toplumsal cinsiyet eşitliğinin hak, özgürlükler ve demokrasi meselesi olduğunu belirterek, “Toplumsal cinsiyet eşitliği meselesi sadece toplumlar değil şirketler içinde de çeşitlilik, demokrasi, katılımcılık ve nihayetinde etkin yönetişimin temel konularından biridir. Kapsayıcı bir ekonomik gelişme ve sürdürülebilir büyüme için kurumsal yönetişimde çeşitlilik ve kadın erkek eşitliği bir tercih değil zorunluluktur” ifadelerini kullandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HER GEÇEN GÜN ÖNEM KAZANIYOR
 

Hedefler için İş Dünyası Platformu’nun kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdüren Ümit Boyner, toplumsal cinsiyet eşitliğinin Birleşmiş Milletler’in 2030 için belirlediği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı içinde de çok önemli bir yeri olduğuna ve sürdürülebilirliğin şirketler için her geçen gün daha da önemli hale geldiğini vurguladı.
 

Boyner, “Özellikle pandemi döneminde daha iyi görüldü ki yönetim kurullarında ve üst yönetimlerde kadın liderlerin olduğu şirketler ile kadın liderlerin yönettiği ülkeler kriz yönetiminde daha başarılı. Sürdürülebilirliği içselleştiren şirketler, hem fırtınalarda hem de sakin sularda operasyonlarını daha verimli ve dirençli kılıyor. Müşteriler, çalışanlar ve toplumlar şirketleri dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunlarda çözümün bir parçası olarak görmek istiyor. Toplumların bin yıllardır kanayan yarası olan cinsiyet eşitsizliği de çözülmesi gereken sorunların başında geliyor. Bu konuyu hak, özgürlükler ve demokrasi meselesi olarak görüyorum. Kadınların yürüttüğü mücadeleye verilen desteğin ve bu konudaki bilincin arttığını görmek de umut verici” dedi. 
 

LEAD NETWORK TÜRKİYE’DEN KADINLARA DESTEK
 

İş dünyasında yaşanan sorunlara karşı daha etkin ve verimli çözümler üretmek için daha fazla kadının lider rolü üstlenmesi gerektiğine inandıklarını ve bu doğrultuda perakende sektöründe daha fazla kadın yöneticinin yer alması için çalışmalar yürüttüklerini belirten LEAD Network Türkiye Başkanı Aysun Zaman geçtiğimiz günlerde düzenledikleri CEO Yuvarlak Masa etkinliğinde önemli bir çağrıda bulunduklarını belirtti.


Zaman, “Hepinizin şirketlerinde birlikte çalıştığı önemli kadın liderler var , sadece bunları göz önüne çıkarmanız bile çok önemli bir adım, bu kadınlar sahneye çıktıkça diğer kadınlara ilham olacak ve kendi kafalarındaki önyargıları kıracaklardır” dedi.

Sektörün CEO’larına “Şirketlerinizi konferanslarda , panellerde, seminerlerde medya da temsil edecek kadın liderler seçmeniz çok önemli bir adım olacak ve biz buna son derece inanıyoruz. Sizlerden de bu konuda destek istiyoruz, bu kadın temsilcileri belirleyip bizlerle paylaşmanız halinde, kendilerine LEAD Network olarak eğitimler de vermeye hazırız” diyerek çağrıda bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kriz Yönetimiümit BoynerYetenekli Kadın Iş Gücü
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