Kadın Girişimcilerine Destek Olacak

HABER: DİNÇER KARACALAR



“Estesante Beauty by Şebnem Demir” markasıyla aralık ayında Akasya AVM’de ilk şubesini açacak olan Şebnem Demir güzellik merkezinde protez tırnaktan, ipek kirpiğe, microbladingten, selülit tedavisine kadar birçok hizmet vermeye hazırlanıyor.

Güzellik sektörüne hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan Demir, “Estesante Beauty by Şebnem Demir” markasıyla aynı zamanda kadın girişimcilere de destek olmayı ve kadın istihdamını artırmayı da hedefliyor.

Estesante Beauty by Şebnem Demir güzellik merkezi için bayilik vermeye başlayan Şebnem Demir kadınların iş hayatında daha aktif olmaları gerektiğini ve bunun için her zaman kadın girişimcileri desteklediğini ifade etti.