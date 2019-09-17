Kaçak avında sıra İstanbul’da

ANKARA (DHA)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan kaçak yapılarla mücadele çalışmaları hız kazandı. Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, 20 Ağustos’ta Muğla’da başlayan kaçak yapı tespit ve yıkım sürecinde şimdi sıra İstanbul’da. İstanbul’da Boğaz’daki yalılardan, imar barışı fırsatçılarının yaptığı kaçak yapılara kadar tüm aykırılıklar tek tek tespit edilecek. Edinilen bilgilere göre Bakanlığın Bodrum’daki yıkım sürecini bitirmesinden sonra İstanbul’da yıkımlar başlayacak. Bakanlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre İstanbul için de ayrı bir ekip kuruldu. Bu ekip ilçe ilçe tespitleri yapıyor. Hem ekiplerin tespitleri hem de gelen şikayetler değerlendiriliyor. İstanbul Valiliği İstanbul Boğazı’nda kaçak tespit çalışması ile sürece destek olurken, belediyeler de ilçe sınırları içerisindeki kaçak yapılara ilişkin çalışmaları sürdürüyor. 1 ay içinde tebligatlar ilgili kurum ya da kişilere belediyeler aracılığıyla gönderilmeye başlanacak. Tebligat yollanan kişilere 1 ay süre verilecek. Eğer yıkım yapılmazsa bu defa bakanlık yıkımı gerçekleştirecek.

BODRUM’DA SÜRE DOLUYOR



İstanbul’da çalışmalar yeni başlarken Bodrum’da sona gelindi. Bugüne kadar bünyesinde 2 bin 80 konut ve 6 otel projesi olan 21 proje mühürlendi. Yine Bodrum’da uydu görüntüleriyle yapılan tespit sonrası 98 adet yapıya ait imar barışı kapsamında alınan ‘yapı kayıt belgesi’ iptal edildi. 91 yapı için de değerlendirme sürüyor. Bodrum haricinde 12 ilçede çalışmaların sürdüğünü belirten yetkililer “Bu ilçelerde 2 bin 511 adet yapıda aykırılık tespit ettik. 447 adedinin yapı kayıt belgesi iptal edildi, çalışmalar devam ediyor. En fazla aykırılık Bodrum’dan sonra Marmaris ve Fethiye’de görüldü” dedi. Bodrum’da kaçak yapıları yıkması için tebligat yollanan firmalara ay sonuna kadar izin verilmişti. Mühürlenen projelerin bir kısmında yıkımlar başladı. Bakanlık yetkilileri firmaların yapmaması durumında kendilerinin eylül ayı sonunda yıkım yapacağını dile getirdi.

BODRUM’DA KİMSE PLAN TANIMAMIŞ!

Bodrum’da Yalıkavak, Gümbet, Turgutreis, Gölköy ve Yalıçiftlik bölgelerindeki projeler için hazırlanan tutanaklarda şu tespitlere yer verildi:

-Arazide hafriyat yapılarak kotların değiştirilmek suretiyle fazladan kat kazanıldı.

- Ruhsata aykırı olarak bodrum katların açığa çıkarılarak iskâna konu edildi. Emsale dahil olması gereken bodrum katların emsal harici gösterilerek fazladan emsal kazanıldı, fazla villa, konut, turizm tesisi yapıldı.

- Turizm emsali kullanılarak konut amaçlı imalatlara dönüştürüldü ve satışa çıktı.

- Kıyı kanununa aykırı olarak ilk 50 metrede yapılaşma görüldü.

- Plana aykırı istinat duvarları ve dolgular yapılarak kıyıda alanlar ve villa bahçeleri oluşturuldu. Plansız ve ruhsatsız iskele, dolgu, kıyı düzenlemeleri, asansör kuleleri yapıldı ve kıyının tahribatına yol açıldı.

- Günübirlik tesis ruhsatı alınmasına rağmen, bu tesislerin konut amaçlı kullanımlara dönüştürüldüğü görüldü.

- Turizm yapılarının ayrı ayrı bağımsız bölüm olarak gösterilerek kat irtifakına konu edildiği ve üçüncü şahıslara satışının önünün açıldığı tespit edildi.

- Yapı kayıt belgelerinde beyan edilen hususların gerçek uygulama ile örtüşmediği belirlendi. 31.12.2017 tarihinden sonra ve ruhsatsız yapılmasına rağmen yapı kayıt belgesi alınan yapılar lokanta, spa ve spor salonu olarak kullanıma açıldı.

- Turizm tesislerini teşvik etmek için getirilen avantajların konut kullanımı şeklinde kullanılarak turizm yatırımcıları arasında haksız rekabet oluştuğu belirlendi.

- İmar planlarında doğal zeminden kotlandırma yapılma şartı olmasına rağmen arazilerin doğal yapısının bozularak hafredilen zeminler üzerinden kotlandırma yapıldığı, böylece silueti bozan yapıların ortaya çıktığı görüldü.

- Yapı denetim firmalarının denetim görevlerini yerine getirmediği, belediyelerin ruhsat verirken ve ruhsat eki projeleri incelerken onaylı imar planlarına aykırı davrandığı tespit edildi.