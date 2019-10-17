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İzmir'de konut satışları yüzde 42 oranında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nca (TÜİK) yayınlanan verilere göre, İzmir'de Eylül ayında, geçen yılın aynı dönemine göre konut satışları yüzde 42 oranında arttı. 2018 yılında 6 bin 207 konut satılırken, bu rakam 2019 yılında 8 bin 830'a yükseldi.

İzmir'de konut satışları yüzde 42 oranında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nca (TÜİK) yayınlanan verilere göre, İzmir'de Eylül ayında, geçen yılın aynı dönemine göre konut satışları yüzde 42 oranında arttı. 2018 yılında 6 bin 207 konut satılırken, bu rakam 2019 yılında 8 bin 830'a yükseldi.

17 Ekim 2019 Perşembe 14:28
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İzmir'de konut satışları yüzde 42 oranında arttı

İZMİRTÜİK verilerine göre, Eylül ayında İzmir'de konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 oranında artış gösterdi. 2018 yılında 6 bin 207 konut satılırken, bu rakam 2019 yılında 8 bin 830'a yükseldi.  Öte yandan İzmir'de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 2 bin 887 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı ise yüzde 32,7 olarak açıklandı. İlk satışlarda İstanbul 8 bin 347 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip il olurken, İstanbul'u 3 bin 921 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 887 konut satışı ile İzmir izledi.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI YÜZDE 476,1 ORANINDA ARTTI

İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 476,1 oranında artarak 3 bin 981 olurken, Eylül ayında satışı yapılan konutların yüzde 45,1'i ipotekli satış olarak gerçekleşti. İpotekli satışların yüzde 27,9'unu ilk satış, yüzde 72,1'ini ise ikinci el satışlar oluşturdu. Diğer konut satışlarının ise yüzde 36,6'sını ilk satış, yüzde 63,4'ünü ise ikinci el satışlar oluşturdu. İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 719 konut satışı ve yüzde 15,1 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 60,1 ile Artvin oldu.

EN FAZLA KONUT SATIŞI BUCA'DA

Öte yandan, İzmir'de 2019 Eylül ayında en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti. 2019 Eylül ayında Buca'da bin 313 konut satılırken, Buca'yı 906 konut satışı ile Karşıyaka, 682 konut satışı ile Torbalı, 637 konut satışı ile Çiğli, 622 konut satışı ile Karabağlar, 609 konut satışı ile Menemen, 518 konut satışı ile Bornova, 416 konut satışı ile Konak ve 369 konut satışı ile Bayraklı takip etti.

Türkiye genelindeki konut satışlarında ise, İstanbul 23 bin 265 konut satışı ve yüzde 15,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 14 bin 906 konut satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 8 bin 830 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 19 konut ile Hakkari ve Ardahan, 75 konut ile Şırnak oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TüikİzmirKonut Satışı
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