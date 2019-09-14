Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103072
ALTIN
272.141
DOLAR
5.6668
STERLİN
7.1090
EURO
6.2796
ELİF DİNÇER, YENİ KİTABIYLA KALPLERE AF ÇIKARDI…
ELİF DİNÇER, YENİ KİTABIYLA KALPLERE...
İspanya'yı sel vurdu!
İspanya'yı sel vurdu!
49 il ve KKTC'de operasyon!
Son Dakika
49 il ve KKTC'de operasyon!
Trabzonspor, 3 puan arayacak
Trabzonspor, 3 puan arayacak
Her koşulda kazanmalıyız
Her koşulda kazanmalıyız
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul’a hangi ülkelerden turist geldi?

İstanbul'a 10 bin nüfuslu ülkelerden de turist geldi

İstanbul’a hangi ülkelerden turist geldi?

İstanbul'a 10 bin nüfuslu ülkelerden de turist geldi

14 Eylül 2019 Cumartesi 17:35
6 Okunma
İstanbul’a hangi ülkelerden turist geldi?

İSTANBUL, (DHA) 

İstanbul turizmde ilk 7 ayda 8.4 milyondan fazla yabancı turist ağırlayarak son 5 yılın en iyi performansını yakalarken, kente haritada adları gösterilmesi zor olan 10 bin nüfuslu ülkelerden de gelişler yaşandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ocak-temmuz verilerine göre İstanbul’a gelen yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 8.4 milyona çıkarken, havayolu ile gelişler yüzde 12,8, denizyolu ile gelişler yüzde 9,2 arttı. Havayolu ile gelen yabancıların yüzde 24’ü Sabiha Gökçen Havalimanı'nı, yüzde 46’sı İstanbul Havalimanı'nı ve yüzde 30’u Atatürk Havalimanı'nı kullandı. Geçtiğimiz Nisan ayında büyük taşınma sonrası tam kapasite ile faaliyete başlayan İstanbul Havalimanı'nı 1 milyon 212 bin 893, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı 448 bin 236 ve tarifeli uçuşlara geçtiğimiz Nisan ayından itibaren kapanan Atatürk Havalimanı'nı ise 2 milyon 505 bin yabancı kullandı. İstanbul'a gelen yabancı turistler içinde 641 bin ile Alman turistler listenin ilk sırasında yer aldı. Listenin ön sıralarında İran 502 bin ile ikinci, Rusya ise 392 bin ile üçüncü sırada bulundu.

HARİTADA ADI GÖSTERİLMESİ ZOR OLAN ÜLKELERDEN GELİŞLER DE OLDU

Tarihi ile dünyaca ünlü İstanbul, adı fazla bilinmeyen ülkelerden de geliş rakamları az da olsa turist çekti. Güney Pasifik'te bulunan bir Mikronezya ada ülkesi olan 13 bin nüfuslu Nauro'dan, Büyük Okyanus'ta dokuz adet mercan adasından oluşan Polinezya ülkesi olan 11 bin nüfuslu Tuvalu'dan da kente turist geldi. Kente gelen ülkeler arasında Tonga, Samoa, Nauru, Antigua-Barbuda, Malavi, Tuvalu, St.Vincent ve Grenadines, Bostwana, Gilbert Adaları, Cape Verde, Sao Tome ve Principe gibi haritada gösterilmesi zor olan küçük ölçekli diğer ülkeler oldu. 

O ÜLKELERDEN BAZILARI ŞUNLAR (OCAK-TEMMUZ 2019)

1.Tonga-1

2.Samoa, Nauru- 2

3.Solomon Adaları-3

4.Doğu Timor-4

5.Sao Tome ve Principe-7

6.Gilbert Adaları,11

7.St.Vincent ve Grenadines-13

8. Tuvalu-23

9.Somaliland, Vanuatu-37

10.Cape Verde- 69

11.Swaziland-78

12.Sanit Lucia- 91

13.Malavi- 144

14.Bostwana- 206 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul Turist10 Bin Nüfuslu ülkeler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EYT'lileri umutlandıran gelişme!
EYT'lileri umutlandıran gelişme!
İş Bankası konut kredisi faizini indirdi
İş Bankası konut kredisi faizini indirdi
Merkez Bankası politika faizini 325 bazpuan indirdi
Merkez Bankası politika faizini 325 bazpuan indirdi
''Blockchain İstanbul'un finans merkezi olması için önemli fırsat''
''Blockchain İstanbul'un finans merkezi olması için önemli fırsat''
Domatesin fiyatı 50 kuruşa düştü
Domatesin fiyatı 50 kuruşa düştü
Uyuşmazlıklar bu merkezde 90 günde çözüme kavuşacak
Uyuşmazlıklar bu merkezde 90 günde çözüme kavuşacak
Hollanda ile aramızdaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkabiliriz
Hollanda ile aramızdaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkabiliriz
Merkel: Anlaşmalı bir Brexit için hala şansımız var
Merkel: Anlaşmalı bir Brexit için hala şansımız var
Temmuz'da tesislerin doluluk oranı yüzde 74,9
Temmuz'da tesislerin doluluk oranı yüzde 74,9

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans