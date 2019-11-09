Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103153
ALTIN
270.577
DOLAR
5.7533
STERLİN
7.3683
EURO
6.3439
STEMREGEN® 6 KASIM’DA TÜRKİYE İLE BULUŞTU
Son Dakika
Çini Festivali'nde Kütahya'nın yöresel sanatları tanıtıldı
Çini Festivali'nde Kütahya'nın yöresel sanatları...
Aziz Nicolaos Anıt Müzesi'ne rekor ziyaretçi
Aziz Nicolaos Anıt Müzesi'ne rekor...
Dünya şampiyonu karateci Müşerref'in hedefi; zirvedeki yerini korumak
Dünya şampiyonu karateci Müşerref'in hedefi;...
Başakşehir Wolfsberger'i 3-0 mağlup etti
Başakşehir Wolfsberger'i 3-0 mağlup etti
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul'un en yüksek binalarından birini Çinliler satın aldı

İstanbul'un en yüksek binalarından "İstanbul Tower 205" Çinli İCBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye 594 milyon dolara satıldı.

İstanbul'un en yüksek binalarından birini Çinliler satın aldı

İstanbul'un en yüksek binalarından "İstanbul Tower 205" Çinli İCBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye 594 milyon dolara satıldı.

09 Kasım 2019 Cumartesi 17:30
12 Okunma
İstanbul'un en yüksek binalarından birini Çinliler satın aldı

İSTANBUL

 

Dünyanın en büyük markalarından Çin merkezli ICBS Bank, Zincirlikuyu'da bulunan Istanbul Tower 205'i, 594 milyon dolara satın aldı. 

Levent Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan 52 katlı bina 220 metre yüksekliği ile İstanbul'un en yüksek binaları arasında. İstanbul Tower 205, Avrupa’nın en önemli gayrimenkul ödüllerinden “European Property Awards 2018-2019" da (Avrupa Gayrimenkul Ödülleri) “En İyi Ticari Yüksek Bina" ile “En İyi Ofis Geliştirme" kategorilerinde iki ödül almıştı. İstanbul Tower 205 dünyanın en yüksek kulesi Burj Khalifa Tower ve yıkılan N.Y. World Trade Center İkiz Kuleleri yerine yapılan One World Trade Center gibi önemli projelerin mimarı Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM) tarafından tasarlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul TowerÇinBinaIcbc
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yabancı yatırımcı Türkiye pazarını franchise ile yokluyor
Yabancı yatırımcı Türkiye pazarını franchise ile yokluyor
Sabiha Gökçen Havalimanı’na 3 günde 8 ödül
Sabiha Gökçen Havalimanı’na 3 günde 8 ödül
Juncker: ABD Avrupa'dan araç ithalatına tarife uygulamayacak
Juncker: ABD Avrupa'dan araç ithalatına tarife uygulamayacak
Narımıza sahip çıkalım
Narımıza sahip çıkalım
THY'nin ÇİN'indeki 4'üncü rotası Xi'an oldu
THY'nin ÇİN'indeki 4'üncü rotası Xi'an oldu
Sabiha Gökçen’in 'Biyometrik Otomatik Pasaport Geçiş Sistemi’ne ödül
Sabiha Gökçen’in 'Biyometrik Otomatik Pasaport Geçiş Sistemi’ne ödül
Yıldız Entegre’ye uluslararası Davey Awards’tan 'Gold' ödül
Yıldız Entegre’ye uluslararası Davey Awards’tan 'Gold' ödül
İstanbul Havalimanı’nda 70 kişiye daha istihdam sağlandı
İstanbul Havalimanı’nda 70 kişiye daha istihdam sağlandı
Dolar 5.72 lira, euro 6.36 lira, sterlin 7.37 lirada
Dolar 5.72 lira, euro 6.36 lira, sterlin 7.37 lirada

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans