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İstanbul'a en az gelen turist sıralaması da belli oldu

İstanbul'a bu yılın ilk iki ayında en az gelen turist sıralaması da belli oldu.

İstanbul'a en az gelen turist sıralaması da belli oldu

İstanbul'a bu yılın ilk iki ayında en az gelen turist sıralaması da belli oldu.

31 Mart 2019 Pazar 11:42
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İstanbul'a en az gelen turist sıralaması da belli oldu

 Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre İstanbul'a bu yılın ilk iki ayında gelen turist sayısının 1 milyon 903 bine çıkması ile son beş yılın en yüksek rakamına ulaşılırken kente en az gelen turist sıralaması da açıklandı. Geçtiğimiz yılın Ocak-Şubat dönemine göre kente en az gelen yabancı sıralaması değişti. Kente en az gelenler sıralamasında ilk sırada Güney Pasifik'te bulunan bir Mikronezya ada ülkesi olan 13 bin nüfuslu Nauru, Afrika kıtasının batı kıyısındaki ada ülkesi 204 bin nüfuslu SaoTome ve Prencipe ile Büyük Okyanus'un güneyinde, Papua Yeni Gine'nin doğusundaki adalar devleti olan 611 bin nüfuslu Solomon Adaları'ndan gelenlerden oluştu. 


İSTANBUL'A OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE EN AZ GELEN YABANCILAR(İLK 55)

1.Nauru, SaoTome ve Prencipe, Solomon Adaları-1

2.Kuzey Kore, St.Vincent ve Grenadines-2

2.Barbados-3

3.Papua Yeni Gine, Vatikan, Bhutan-4

4.Bahama-5

5.Tuvalu-7

6.Vanuatu-9

7.Guyana, Swaziland, Lesotho, Fiji-12

8.Cape Verde-14

9.Orta Afrika Cumhuriyeti, Surinam, Saint Lucia- 20

10.San Marino-21

11.Monako-23 

12.Belize-27

13.Malavi, Gine-Bissau- 31

14.Liberya-32

15.Ekvator Ginesi-35

16.Namibya-36

17.Burundi, Güney Sudan, Andora, Seyşeller, Nikaragua-43

18.Myanmar(Burma)- 44

19.Bostwana-45

20.Madagaskar-51

21.Haiti-56

22.Trinidad-Tobago-59

23.Kamboyça-62

24.Grenada-67

25.Makau-70

26.Ruanda, Sierra Leone-76

27.El Salvador-77

28.Antigua-Barbuda-82

29.Lihtehsayn-84

30.Jameika-87

31.Togo-95

32.Maldivler- 98

33.Honduras-100

34.Mozambik-111

35.Paraguay-112

36.Kongo-116

37.Brunei-127

38.Komor-131

39.Benin-132

40.İzlanda-143

41.Zambiye-145

42.Guetamala-168

43.Bolivya-181

44.Gine-196

45.Zimbabwe-225

46.Nijer-226

47.Gabon-243

48.Gambiya-247

49.Dominik-282

50.Kosta Rika-291

51.Burkina Faso-292

52.Uruguay-304

53.Küba-305

54.Çad-329

55.Lüksemburg-347

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulTurist
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