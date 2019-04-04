ISTAC, TÜRKİNŞA işbirliği ile müteahhitleri tahkimin avantajlarında buluşturacak

İSTANBUL - İmzalanan protokole göre, taraflar taahhüt sektöründe uyuşmazlık çözüm adresi olarak İstanbul Tahkim Merkezi’nin tercih edilmesi ve benimsenmesi için ortaklaşa çalışmalar yürütecek ve TÜRKİNŞA, üyelerinin başvurusu ve talebi halinde, ISTAC nezdinde görülecek uyuşmazlık davaları için hakem seçimi konusunda öneride bulunabilecek. ISTAC da TÜRKİNŞA üyelerine tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri konusunda eğitim ve sertifika programları düzenleyecek.



İşbirliği protokolüne ISTAC adına Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, TÜRKİNŞA Sendikası adına Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çanga imza attı.



İstanbul Tahkim Merkezi’nin ev sahipliğinde düzenlenen törende konuşan ISTAC Başkanı Akıncı, Türkiye’de tahkimin gelişmesi ve yaygınlaşması açısından kurumlar arası işbirliğini çok önemsediklerini vurguladı. TÜRKİNŞA ile imzaladıkları protokolün bu anlamda atılan somut adımlardan birini oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Akıncı şöyle konuştu;



“Merkezimiz için en önemli etkinlik alanlarından biri taahhüt sektörü… Bunun hem kamu ayağı hem de özel şirketler, müteahhitler ayağı var. O yüzden TÜRKİNŞA ile bu işbirliği ISTAC için büyük önem taşıyor. Bu sayede taahhüt sektöründe yaşanan problemlerin, uyuşmazlık sorunlarının çözümünde bizim de iyi katkılarımız olacağına inanıyoruz. Biliyoruz ki, yargıdaki dava yoğunluğu ve iş yükünün yarattığı yavaşlık, bu sektörde faaliyet gösteren şirketleri ve kurumları da mağdur ediyor. ISTAC-TÜRKİNŞA işbirliği sonucu hep birlikte bu soruna çözüm zemini yaratacağız.”



Kamu İhale Kurumu mevzuatındaki değişiklikle kamu kesimine de tahkimin avantajlarından yararlanma yolunun açıldığını hatırlatan Prof. Dr. Akıncı, “Bu mevzuat değişikliklerinin ardından TÜRKİNŞA ile imzaladığımız protokol, müteahhitlik alanında tahkimin farkındalığını geliştirmemize destek olacak. Bu protokol kapsamında TÜRKİNŞA üyesi firmalara ISTAC Tahkimi’nin fırsat ve avantajlarından yararlanmaları için her türlü kolaylığı sağlayacağız“ diye konuştu.



TÜRKİNŞA Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çanga da, “Üyelerimiz arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde artık İstanbul Tahkim Merkezi hızlı ve etkin bir çözüm adresi olacak” dedi. Çanga, kamu ihale mevzuatında tahkim yolunu açan düzenlemelerin ardından, her iki kurum arasında imzalanan protokolün, söz konusu mevzuat değişikliklerini pratikte işler hale getirmeye yönelik bir işbirliği zemini oluşturacağına inandıklarını belirtti. TÜRKİNŞA Başkanı, kamu kurum ve kuruluşlarının kamu zararına neden olmamak ve adaletin daha hızlı tesis etmesini sağlamak açısından uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümlenmesini önemli bir fırsat olarak gördüklerini vurgularken, şu mesajı verdi;



“Bizim için sözleşmelerde en önemli şey anlaşmazlık maddeleri… İnsanlar artık bir işi üstlenirken anlaşmazlık halinde nelerle karşılaşacağını, çözüm yollarını bilmek istiyor. Bazen almak istedikleri iş, anlaşmazlık halinde çözüme ulaşılamayacak hukuki süreçlerden dolayı alınamayabiliyor. O yüzden hem kendi üyelerimize hem çevremizdeki ticaret erbabına anlatıp tavsiye edeceğimiz bir kurum tahkim… Gerek sektörümüz mensuplarının gerekse kamu kurum ve kuruluşlarının tahkim yoluna gidilmesinde cesaretli davranmalarını, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kurallarını daha işlevsel hale getirecek mekanizmaları işletmelerini çok önemsiyoruz. TÜRKİNŞA yönetimi olarak üyelerimizi ISTAC Tahkimi’nin avantajlarından yararlandırmak için teşvik edeceğiz.”



İmza törenine TÜRKİNŞA Sendikasını temsilen Yönetim Kurulu üyeleri Tevhit Şevket Tavşanoğlu, İsmail Özkan, Ceyhun Alver ve Genel Sekreter Av. Faruk Küçük, ISTAC’ı temsilen Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Av. Rifat Bacanlı ile Genel Sekreter Dr. Candan Yasan Tepetaş da katıldı. İmzalanan protokol gereğince, taraflar taahhüt sektöründe uyuşmazlık çözüm adresi olarak İstanbul Tahkim Merkezi’nin tercih edilmesi ve benimsenmesi için ortaklaşa çalışmalar yürütecek. Ulusal ve uluslararası paydaşları ile temaslarında ISTAC’ı tanıtacak olan TÜRKİNŞA, kurumsal web sitesinde açtığı “Tahkim” bölümünü de sendika üyeleri için etkin bir bilgilendirme-iletişim platformuna dönüştürecek. Ayrıca TÜRKİNŞA, üyelerinin başvurusu ve talebi halinde, ISTAC nezdinde görülecek uyuşmazlık davaları için hakem seçimi konusunda öneride bulunabilecek. ISTAC da TÜRKİNŞA üyelerine tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri konusunda eğitim ve sertifika programları düzenleyecek.