Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96579
ALTIN
272.864
DOLAR
5.5553
STERLİN
6.7501
EURO
6.1672
Farabi İstanbul’da
Farabi İstanbul’da
'Hashtag' işaretini 900 yıl önce Bizanslılar kullanmış
'Hashtag' işaretini 900 yıl önce...
Süper Kupa finalinde 25 kişi gözaltına alındı
Süper Kupa finalinde 25 kişi...
Mersin'de Artistik Cimnastik Dünya Kupası heyecanı
Mersin'de Artistik Cimnastik Dünya Kupası...
Prof. Dr. Birkan: Turizm Türkiye’nin petrolüdür
Prof. Dr. Birkan: Turizm Türkiye’nin...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İşsizlik yüzde 12.8 oldu

Türkiye genelinde işsizlik Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan Mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 3.1 puan artışla yüzde 12.8'e, tarım dışı işsizlik de 3.4 puan artışla yüzde 15'e yükseldi.

İşsizlik yüzde 12.8 oldu

Türkiye genelinde işsizlik Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan Mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 3.1 puan artışla yüzde 12.8'e, tarım dışı işsizlik de 3.4 puan artışla yüzde 15'e yükseldi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:48
10 Okunma
İşsizlik yüzde 12.8 oldu

İSTANBUL - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 21 bin kişi artarak 4 milyon 157 bin kişiye çıktı.

TÜİK verilerine göre:

“Mayıs döneminde tarım dışı işsizlik oranı 3.4 puan artışla yüzde 15, genç nüfus (15-24 yaş) işsizliği 5.5 puan artarak yüzde 23.3’e ve 15–64 yaş grubunda 3.2 puan artarak yüzde 13.1’e yükseldi.

“İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 869 bin kişi azalarak 28 milyon 269 bin kişi, istihdam oranı ise 2.0 puanlık azalış ile yüzde 46.1 oldu.

“Mayıs döneminde, tarım sektöründe çalışan sayısı 307 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 562 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 18.3'ü tarım, yüzde 19.6'sı sanayi, yüzde 5.5'i inşaat, yüzde 56.6'sı hizmet sektöründe yer aldı.

“Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,5 puan, inşaat sektörünün payı 1.7 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0.1 puan, hizmet sektörünün payı 2.0 puan arttı.

“İşgücü, bir önceki yılın aynı dönemine göre 152 bin kişi artışla 32 milyon 426 bin kişiye yükselirken, işgücüne katılma oranı 0.4 puan düşüşle yüzde 52.9’a gerilerken, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0.9 puan düşüşle yüzde 71.7’ye gerilerken, kadınların işgücüne katılma oranı bir değişim göstermeyerek yüzde 34.4’te sabit kaldı.

“Mayıs döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.7 puan artarak yüzde 34.4 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.4 puan artarak yüzde 22.8 oldu.

“Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 137 bin kişi azalarak 27 milyon 876 bin kişiye gerilerken, istihdam oranı 0.3 puan azalarak yüzde 45.4 oldu.

“Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 38 bin kişi artarak 4 milyon 527 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0.2 puan artarak yüzde 14 oldu.

”Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı 0.3 puan azalarak yüzde 52.8’e geriledi. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 25 bin, sanayi sektöründe 7 bin, inşaat sektöründe 44 bin, hizmet sektöründe 62 bin kişi azaldı.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Işsizlik Rakamları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bitcoin 10 bin dolar, piyasa hacmi 255 milyar doların altında
Bitcoin 10 bin dolar, piyasa hacmi 255 milyar doların altında
En fazla konut satış oranı Yalova'da
En fazla konut satış oranı Yalova'da
Dolar ve Euro'da son durum
Dolar ve Euro'da son durum
TOKİ’den arsa satışı
TOKİ’den arsa satışı
Yeni yolcu rekoru
Yeni yolcu rekoru
THY'nin istihdam atağı devam ediyor
THY'nin istihdam atağı devam ediyor
'Superior seedless' cinsi üzümü yağmur vurdu, üretici dertli
'Superior seedless' cinsi üzümü yağmur vurdu, üretici dertli
Dolar ve Euro'da son durum
Dolar ve Euro'da son durum
Tatilde kredi kartı güvenliğini sağlamanın 7 yolu
Tatilde kredi kartı güvenliğini sağlamanın 7 yolu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans