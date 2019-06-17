Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92250
ALTIN
253.217
DOLAR
5.8710
STERLİN
7.3789
EURO
6.5961
Çanakkale’de 3 plaja mavi bayrak verildi
Çanakkale’de 3 plaja mavi bayrak...
Aatif Chahechouhe Antalyaspor'da
Aatif Chahechouhe Antalyaspor'da
Bozcaada için 'Araçsız Ada' çağrısı
Bozcaada için 'Araçsız Ada' çağrısı
Oppo Reno 10X Zoom Türkiye'de satışa çıktı
Oppo Reno 10X Zoom Türkiye'de...
Trabzonspor'da yeni sezon kombineleri satışa çıktı
Trabzonspor'da yeni sezon kombineleri satışa...

İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik, Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayan Mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 4.0 puan artışla yüzde 14.1 düzeyine yükseldi. İşsizlik oranı Şubat döneminde yüzde 14.7 düzeyindeydi.

İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik, Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayan Mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 4.0 puan artışla yüzde 14.1 düzeyine yükseldi. İşsizlik oranı Şubat döneminde yüzde 14.7 düzeyindeydi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 11:03
13 Okunma
İşsizlik rakamları açıklandı

İSTANBUL - Türkiye İstatistik Kurumu'nun ( TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 334 bin kişi artarak 4 milyon 544 bin kişiye çıktı.

TUİK verilerine göre;

“Mart döneminde; tarım dışı işsizlik 4.2 puanlık artış ile yüzde 16.1’e yükseldi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik 7.5 puanlık artış ile yüzde 25.2’ye,15-64 yaş grubunda 4.0 puanlık artış ile yüzde 14.3’e yükseldi.  

“İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 704 bin kişi azalarak 27 milyon 795 bin kişiye, istihdam 1.7 puanlık azalış ile yüzde 45.4’e geriledi.

“Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 240 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 464 bin kişi azalırken, istihdam edilenlerin yüzde 17.3'ü tarım, yüzde 19.7'si sanayi, yüzde 5.5'i inşaat, yüzde 57.4'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

“Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.4 puan, inşaat sektörünün payı 1.8 puan azalırken, hizmet sektörünün payı 2.1 puan arttı. Sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payı ise değişimedi.

“İşgücü 2019 yılı Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 630 bin kişi artarak 32 milyon 339 bin kişiye, işgücüne katılma oranı ise 0.5 puanlık artış ile  yüzde 52.9’a yükseldi.

“Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.1 puanlık azalış ile yüzde 71.7’ye gerilerken, kadınlarda 1.0 puan artarak yüzde 34.4’e yükseldi.

Mart 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.5 puan artarak yüzde 33.9’a, tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanlar aynı döneme göre 1.2 puan artarak yüzde 23.1’e yükseldi.  

“Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 72 bin kişi artarak 28 milyon 146 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0.1 puan artarak yüzde 46’ya yükseldi.

“Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 68 bin kişi artarak 4 milyon 487 bin kişi olurken, işsizlik oranı 0.1 puan artarak yüzde 13.7’ye çıktı.

“Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı 0.1 puan artarak yüzde 53.3’e yükseldi. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 5 bin, inşaat sektöründe 53 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 94 bin, hizmet sektöründe 37 bin kişi arttı.”

DHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziraat Bankası’ndan enflasyona endeksli konut kredisi
Ziraat Bankası’ndan enflasyona endeksli konut kredisi
Ekonomist Prof. Dr. Ataman: İşsizlik yakın gelecekte düşmez
Ekonomist Prof. Dr. Ataman: İşsizlik yakın gelecekte düşmez
Türkiye'de mayıs ayında 82 bin konut satıldı
Türkiye'de mayıs ayında 82 bin konut satıldı
Turist sayısı 400 bine çıkınca Çince'ye ilgi rekor düzeyde arttı, kitap satışları da rekor kırdı
Turist sayısı 400 bine çıkınca Çince'ye ilgi rekor düzeyde arttı, kitap satışları da rekor kırdı
Bakan Selçuk: 2019'un ilk 5 ayında 571 bin 266 kişiyi işe yerleştirdik
Bakan Selçuk: 2019'un ilk 5 ayında 571 bin 266 kişiyi işe yerleştirdik
Yumurta üretimine Irak darbesi
Yumurta üretimine Irak darbesi
İlk satış 9 bin Euro!
İlk satış 9 bin Euro!
"Yüzde yüz yerli sermaye"
"Yüzde yüz yerli sermaye"
ENERGO-PRO‘dan Ankara’da yeni fabrika yatırımı
ENERGO-PRO‘dan Ankara’da yeni fabrika yatırımı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans