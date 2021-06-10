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İşsizlik rakamları açıkladı

Türkiye genelinde işsizlik oranı Nisan'da, aylık bazda 0.9 ve yıllık bazda 0.2 puanlık artış ile yüzde 13.9 düzeyine, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Nisan ayında bir önceki aya göre 275 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin kişiye yükseldi.

10 Haziran 2021 Perşembe 10:46
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İşsizlik rakamları açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan "atıl işgücü oranı" Nisan ayında bir önceki aya göre 1.7 puan artarak yüzde 27.4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19.9 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 21.9 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 28 milyon 56 bin kişi, istihdam oranı ise 0.4 puanlık azalış ile yüzde 44.2'ye geriledi.

İşgücü 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 83 bin kişi artarak 32 milyon 567 bin kişiye, işgücüne katılma oranı ise 0.1 puanlık artış ile yüzde 51.3'e yükseldi.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.1 puanlık artışla yüzde 25.6'ya, istihdam oranı 0.5 puanlık artışla yüzde 32'ye çıktı. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0.8 puan artarak yüzde 43'e yükseldi.

Nisan ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 62 bin kişi, inşaat sektöründe 9.0 bin kişi artarken, sanayi sektöründe 212 bin kişi, hizmet sektöründe 52 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 18'i tarım, yüzde 21.3'ü sanayi, yüzde 6.4'ü inşaat, yüzde 54.2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

Nisan ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 0.8 puan azalarak yüzde 28.4'e ve tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0.7 puan azalarak yüzde 16.4'e geriledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TüikİşsizlikNisan 2021
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