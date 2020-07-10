İşsizlik oranı Nisan döneminde yüzde 12.8

Türkiye genelinde işsizlik oranı, Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan Nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 0.2 puanlık azalış ile yüzde 12.8 düzeyinde gerçekleşti.