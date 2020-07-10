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İşsizlik oranı Nisan döneminde yüzde 12.8

Türkiye genelinde işsizlik oranı, Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan Nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 0.2 puanlık azalış ile yüzde 12.8 düzeyinde gerçekleşti.

10 Temmuz 2020 Cuma 10:28
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İşsizlik oranı Nisan döneminde yüzde 12.8

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı 0.1 puanlık azalış ile yüzde 14.9 oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tüikİşsizlik
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