Isı pompaları yüzde 70 enerji verimliliği sağlıyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

Günümüzde enerjiye ihtiyaç arttıkça, enerji kullanımındaki bilinç artmaktadır. Bir işletme, enerji giderlerini ne kadar düşürürse, daha rekabetçi ve daha karlı bir işletme haline gelmektedir. Bu bakış açısıyla sanayiciler, ısı pompasına yönelmekte ve ısı pompasına olan talep artmaktadır. Uzmanlar, 2022 yılının sanayide ısı pompası dönemi olacağı kaydetmektedir. Isı pompaları, doğalgaz bağımlılığından kurtulmak ve cari açığın azaltılması için verimli ve etkili olan alternatif ısıtma ve soğutma teknolojisidir. Yenilenebilir enerji kaynağı olan toprak, su veya havadaki mevcut ısıyı değerlendirerek çalışan “Isı Pompaları”, standart iklimlendirme cihazlarından çok daha verimli bir şekilde ısıtma-soğutma ve sıcak su ihtiyacını karşılamaktadır.

Son yıllarda artan enerji maliyetleri yüzünden, sanayicilerin daha verimli sistemlere yöneldiğinin altını çizen CoolAer İklimlendirme Sistemleri AŞ Satış ve Pazarlama Müdürü Alper Zülkaroğlu, şunları anlattı:

“İşletme sahipleri, yatırım yapmadan önce, sunulan sistemin kendini amorti etme süresine ve ilk yatırım maliyetine bakmaktadır. Isı pompaları, endüstriyel projelerde ortalama 9 ile 24 ay gibi bir sürede kendini amorti etmektedir. Bu süreden sonra da sistem maliyeti tamamen işletmenin kasasında kar olarak kalmaktadır. Nitekim, endüstriyel sistemlerdeki ısı pompası uygulamasında, mevcut sistemin aksine, ısıtma ve soğutma tek bir cihaz ile yapılmakta ve bu da sistemin bakım ve ilk kurulum maliyetlerini düşürmektedir. Isı pompaları ısıtma ve soğutma işlemini aynı anda yaparak, fabrikalarda eş zamanlı ısıtma ve soğutma prosesleri bulunduğu koşullarda çalıştığı zaman diliminde verimini ikiye katlayabilmektedir. Çok az bakım isteyen ısı pompaları, geleneksel sistemlere göre de oldukça çevrecidir.” dedi.

Isı pompası projelerinin %80’ni endüstriyel projeler oluşturuyor

Son yıllarda mevcut sistemlerin verimsizliğini gören sanayicilerin, ısı pompalarına yöneldiğine dikkat çeken Alper Zülkaroğlu, şunları söyledi:

“Isı pompalarına olan bilinç ve ilgi her geçen yıl artmaktadır. Birçok firma, ısı pompasını ürün gamına almış durumdadır. Ancak bu artış hızı, Avrupa ülkeleri kadar hızlı değildir. Bu konuda, sektördeki firmaların, devlet kurumlarının ve üniversitelerin bu teknolojiyi daha fazla tanıtmaları önem kazanmaktadır. CoolAer olarak projelerimizin %80’ni endüstriyel projeler oluşturmaktadır. 2022 yılında sanayide ısı pompasına olan talep, artarak yoluna devam edecektir.” diye konuştu.

CoolAer, ilk yerli üretici konumundadır

Isı pompalarının Türkiye’deki ilk yerli üreticisi konumunda olan CoolAer, hava, su ve toprak kaynaklı ısı pompaları, hava ve su soğutmalı chiller grupları, Hassas Kontrollü Klima Sistemleri, İnrow Soğutma Sistemleri, Pano Klimaları, İndirekt Adyabatik Soğutma Sistemleri, Free Cooling Box üretimi yapmaktadır. Günümüzde, ülkemizdeki konutların yarısında ısı pompası kullanılmış olsaydı, daha az doğalgaz ithal edilerek, yılda ciddi oranlarda enerji tasarrufu sağlanabilirdi. Cari açığı düşürme ve doğalgaza bağımlılığı azaltma noktasında, tüm Avrupa ülkelerinde 2000’li yılların başından beri yapıldığı gibi, ülkemizde de sistemin yaygınlaşmasına öncelik verilmesi gerekmektedir. Isı Pompaları, özellikle Tekstil fabrikalarında, Yağ fabrikalarında, Otomotiv sektöründe, Gıda üretim sektöründe ve aslında prosesinde ısıtma ve soğutma olan tüm endüstriyel tesislerde ciddi bir tasarruf sağlamaktadır. CoolAer, Enerji Yöneticiliği Danışmanlık (EVD) firmalarına yönelik tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarına da hız vermiş durumdadır.

Isı Pompaları sayesinde, %70’e varan enerji tasarrufu sağlanıyor

*Fabrikalarda imalat operasyon çıktılarına göre, %70’e kadar enerji tasarrufu sağlanıyor.

*Otellerde ısıtma, soğutma ve sıcak su amaçlı, %70’e kadar enerji tasarrufu sağlanıyor.

*AVM’lerde, kamu binalarında, okullarda, ofislerde, seralarda ve kümeslerde, %70’e kadar enerji tasarrufu sağlanıyor.

*Konutlarda yakıt cinsine göre, %40- % 60’e kadar enerji tasarrufu sağlanıyor.

Isı pompalarını, diğer cihazlardan ayıran özellikler şunlardır:

1-Isı pompaları bir numaralı enerji verimli cihazlardır.

2-Isıtma ve soğutma için iki sistem yerine, yalnızca tek bir sisteme ihtiyaç bulunur.

3-Mekan içi hava kalitesini artırır.

4-Mekanlara, eşit ve tutarlı bir ısıtma sağlanır.

5-Düşük işletme maliyeti vardır.

6-Daha az bakım gerektirir.

7-Karbon sürümünü azaltır.

8-Uzun ömürlüdür.