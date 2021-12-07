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İş insanı Muharrem Kakı Altın Marka Ödülüne layık görüldü

07 Aralık 2021 Salı 14:28
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İş insanı Muharrem Kakı Altın Marka Ödülüne layık görüldü

HABER: AZİZ KARATAŞ

Bu yıl beşincisi düzenlenen Türkiye Altın Marka Ödülleri, Raffles Hotel’de düzenlenen organizasyonla sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Özge Ulusoy ve Kadir Çöpdemir’in yaptığı gecede, İş Bankası ‘Yılın Bankası’ olurken, Turkcell, ‘Yılın İletişim Markası’ oldu. Türkiye Altın Marka İş ve Yaşam Ödülleri’nde ise, Zühre Ana Bitkisel Ürünler ödüle layık görüldü. Törende Yılın Bitkisel Ürünleri Markası Ödülü’nü  Özge Ulusoy, Zühre Ana Bitkisel Ürünler Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Kakı’ya takdim etti.

8 ÜLKEYE İHRACAT

 Kakı yaptığı konuşmada, “Bu güzel organizasyonda ödülümüzü aldığımız için çok mutluyuz. Zühre Ana Bitkisel olarak özellikle içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte tüketicilerimizin sağlığını ve memnuniyetini ön planda tutarak onlar için tamamen bitkisel gıda takviyeleri üretiyoruz. Türkiye genelinde tüm eczaneler ve seçkin aktar mağazalarında ürünlerimiz mevcut. Doğrudan 8 ülkeye ihracat yapmaktayız ve dolaylı olarak 22 ülkede ürünlerimiz satılmaktadır. Yeni yılda da ürün çeşitliliğimizi arttırarak daha fazla kullanıcıya ulaşabilmek ve markamızı çok daha iyi yerlere getirebilmek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

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İş Insanı Muharrem Kakı Altın Marka Ödülüne Layık Görüldü
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