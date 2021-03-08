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İş hayatında cinsiyet eşitliği sağlanırsa, dünya ekonomisi 10 yılda 8 trilyon dolar daha fazla büyüyecek

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, kadınların iş hayatındaki yeri ve rolü gün boyu yeniden gündeme geliyor.

08 Mart 2021 Pazartesi 16:35
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İş hayatında cinsiyet eşitliği sağlanırsa, dünya ekonomisi 10 yılda 8 trilyon dolar daha fazla büyüyecek

HABER: DİNÇER KARACALAR

Bilim dünyasında tartışma konusu olsa da yaygın görüşe göre, dünya nüfusunda her 100 kadına, 101 erkeğin düştüğü kabul ediliyor. Buna göre global ölçekte, kadın ve erkek nüfusunun hemen hemen birbirine eşit olduğu belirtiliyor. Dünya nüfusunun yarısının kadın olmasına rağmen, küresel istihdamın sadece %35’ni kadınlar oluşturuyor. Konuya, cinsiyet açısından bakmayıp, dünyadaki insan kaynağı değerlendirme açısından bakarsak, 2021 yılı itibariyle 7,8 milyarı geçen dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadın iş gücünden yeterince yararlanılmıyor ve büyük bölümü atıl bırakılıyor.

Dünya Ekonomik Forumu raporları ve global araştırma şirketlerinin araştırmalarında, global ölçekte cinsiyet eşitliği sağlanamazsa gelecek 10 yılda kaybın 1 trilyon doları geçeceğine işaret ediliyor. Eğer, pandeminin ardından iş hayatında cinsiyet eşitliğine dair adımlar atılırsa, dünya ekonomisinin gelecek 10 yılda 8 trilyon dolar daha fazla büyüyeceğinin altı çiziliyor. Yine aynı raporlarda, aynı işi yapan kadın ve erkek maaşlarının, yaklaşık 112 yıl sonra, yani 2133’de eşitlenebileceği de kaydediliyor.

Pandemi, kadınların 25 yılda elde ettikleri kazanımları yok edebilir

Şuan içinde bulunduğumuz pandemi salgınında ne yazık ki işini kaybedenlerin çoğu kadınlar oluyor. Çünkü, yeme-içme, turizm gibi hizmet sektöründeki istihdamın %55’sini oluşturan kadınlar, pandeminin en çok bu sektörleri olumsuz etkilemesi nedeniyle işlerini kaybediyor veya kaybetme riskiyle karşı karşıya duruyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler (BM) son aylarda yaptıkları açıklamalarda; pandeminin kadınların son 25 yılda eşitlik mücadelesinde elde ettikleri kazanımları yok edebileceğine dikkatleri çekiyor. Nitekim, kadınların çalışma hayatından ne kadar uzak kalırlar ise iş bulmalarının o kadar zorlaştığının vurgulandığı raporlarda, konuya hızlı şekilde müdahale edilmesinin gerektiği ve kadınlar için yeniden işe dönüş programları hazırlamanın tam zamanı olduğu açıklanıyor.

IQ’ların yanında EQ’ları (duygusal zekaları) yüksek olan kadınlar, aslında iş hayatında başarıdan başarıya imza atıyor. Mesleki bilgilerinin yanı sıra, duygusal zekalarını işi ile harmanlayan kadın iş gücü, sevdiği işi yaparken derin bir tutkuyla yapıyor. Risk almaktan korkmuyor ve ekibiyle elele vererek başarıya ulaşacağına inanıyor. Güçlü ilişkiler kurarken, ilişkilerini geliştirmeyi biliyor. Çevresine karşı, duyarlı ve merhametli iyi bir yönetici oluyor.

Uyumsoft’un çalışanlarının %56’sı kadın

Türkiye’nin inovasyon lideri Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ’nin çalışanlarının %56’sı kadın. Uyumsoft’ta işe alımdan terfi sürecine, yönetim kadrosundan ar-ge inovasyon, yazılım ekibine kadar tüm konularda, cinsiyete değil, yeteneğe ve bilgiye bakılıyor. Aynı zamanda ekosisteminde 1.000’i aşkın iş ve çözüm ortağı bulunan Uyumsoft, ekosistemindeki kadın girişimci sayısını artırmak için tüm gücüyle çalışıyor. Türkiye’nin yazılımda dünyaya açılan şirketi Uyumsoft’un elde ettiği başarısında, kadın ve erkek ayrımı yapmadan yetenekli ve tecrübeli kadrolar ile çalışmasının rolü bulunuyor.

25.’nci yılında 40 binin üzerindeki yerli ve global müşterisinin uçtan uca dijital dönüşümünü sağlayan Uyumsoft AŞ’nin ürün ailesinde; Kurumsal Kaynak Planlama uyumERP (bulut, mobil), Müşteri İlişkileri Yönetimi uyumCRM (bulut, mobil), İnsan Kaynakları Yönetimi uyumHRM (bulut, mobil), e-Belge e-Uyum (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-SMM, e-Defter, e-İrsaliye ve diğer tüm e-Belgeler) uygulamaları, Ticari Paket Yazılımlar, ekoTicari (Kobi’lerin ERP’si), ekoHR, ekoSMMM (Mali Müşavir Yazılımı), ekoCari (Ön Muhasebe Ticari Paket Programı), Banka Bakiyem, uyumYEDEK, AHTAPOT, uyumİYS dahil 30’u aşkın yazılım ürünü yer alıyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
8 Mart Dünya Kadınlar GünüKadınIş HayatıCinsiyet Eşitliği
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