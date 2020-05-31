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İş Adamı  Emrullah Turnalı `dan  Bodrum ` a Dev Yatırım

Turnalı Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Genç Girişimci Ünlü İş Adamı Emrullah Turnalı ` dan Bodrum ilçesine dev yatırım.

31 Mayıs 2020 Pazar 11:49
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İş Adamı  Emrullah Turnalı `dan  Bodrum ` a Dev Yatırım

HABER: DİNÇER KARACALAR

Turnalı,  Bodrum, Muğla'nın 13 ilçesinden birisidir. İlçe günümüzde önemli bir turizm merkezi olması ile anılmaktadır ki bunda Bodrum'un kendine has bazı özellikleri olması etkilidir. Bodrum sadece Türkiye'de değil, dünyada da turizm açısından bilinen bir ilçedir. Onun için bizde Turnalı Grup olarak Bodrum ilçemize devasa yatırım yapmaya karar verdik.

Turnalı, Bodrum ilçemize Bungalov evleri yapacağız, Projemiz Türkiye’de ilk, Satışlarımız 15 Hazirandan itibaren başlayacak, Projenin İsmi: White Heredoot, Bungalov evleri yapacağız site şeklinde. Örnek daireler bitti. Teşhir alanı Mitdown  Avm `de tanıtımları olacak yakında. Bizim işimiz gücümüz turizm merkezi Bodrum ilçemizde Turnalı Grup olarak vatandaşlarımıza daha rahat ve güzel bir yaşam için Bungalov evleri yapıyoruz. Ayrıca, 7 ilde Acentelikler verdim satış pazarlama için. Dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 31.05.2020 12:04
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