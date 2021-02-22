İş adamı Veysel Beri: Hedefimiz Dünya'da öncü olmak!

HABER: HAKAN KANBUROĞLU



Beri Taşımacılık Lojistik LTD. ŞTİ’ni kuran Veysel Beri, ‘’Başarı kendiliğinden gelen ve kolay kazanılan bir eylem değildir. Başarı için çabalamak gerekiyor ve biz bütün yatırımlarımızda ve işlerimizde özverili çalışmaktayız.’’ dedi. Almanya’da tanınan bir şirket olduklarını belirten Veysel Beri, ‘’Lojistik firmamız ile filomuzu daha da artırıp kıtalar arası yük taşımacılığında öncü olmak istiyoruz.’’ açıklamalarını yaptı.



Veysel Beri aynı zamanda sosyal medyada paylaşımlarıyla binlerce insan tarafından takip edilip beğeniliyor. Beri'nin instagramında yaklaşık 40 bin takipçisi var.



https://www.instagram.com/ veysel.beri