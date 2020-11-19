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İş Adamı Tümer Gülcan; Otomotiv Sektörü Eski Günlerine Dönmeyi Bekliyor

Koronavirüs nedeniyle otomobil pazarı eski günlerine dönmeye çalışırken, sıfır ve ikinci el araç fiyatları artmaya devam ediyor.Ancak fiyat artışına rağmen yoğun talep nedeniyle sıfır araç stokları tükenirken, ikinci el araç satışları da yükselişini sürdürüyor.

19 Kasım 2020 Perşembe 16:17
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İş Adamı Tümer Gülcan; Otomotiv Sektörü Eski Günlerine Dönmeyi Bekliyor

İSTANBUL- Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarındaki önü kesilemeyen yükseliş uzun süredir gündemi meşgul ederken, gündem dışı kalan yedek parça fiyatlarında da ciddi artışlar yaşanıyor.

YEDEK PARÇA FİYATLARI YÜZDE 30 ARTTI

Araç bakımlarında ve hasar onarımlarında gerekli olan hayati yedek parçaların fiyatlarında 6 ay gibi kısa bir sürede ortalama yüzde 30 fiyat artışı oldu.  Pandemi öncesi 1000 TL olan bir yedek parça, 1300-1350 TL’ye ulaşmış durumda.

Türkiye’de kullanılan oto yedek parçalarının yüzde 70’inin ithal olduğuna değinen iş adamı Tümer Gülcan, yılda 6 Milyar TL değerinde parçanın ithal edildiğinin altını çizdi.

Kur artışı dışında yedek parça ithalatçıları ve distribütörlerinin kargo, gümrük ve stoklama maliyetlerinin artığına, fakat yüzde 70’e varan fiyat artışının fırsatçılık olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen iş adamı Gülcan “ Bu firmaların parça fiyatlarını sürekli web siteleri üzerinden kamuoyunun bilgisine sunmasını, bu sayede şeffaf biçimde artış oranlarını vatandaşın ve sektörün de görmesini istiyoruz” dedi.

ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

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