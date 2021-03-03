Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1531
ALTIN
410.586
DOLAR
7.4259
STERLİN
10.3892
EURO
8.9652
Organize Sanayi Bölgesi altyapı işi yaptırılacak
Organize Sanayi Bölgesi altyapı...
Gebze Teknik Üniversitesi'ne ait 152543 m² zeytinlik kiraya verilecek
Gebze Teknik Üniversitesi'ne ait...
Çukurova Kalkınma Ajansı 2021 yılı proje teklif çağrısı
Çukurova Kalkınma Ajansı 2021...
Sözleşmeli personel alınacak
Sözleşmeli personel alınacak
115 adet konut satışa sunuluyor
115 adet konut satışa...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İş adamı Selimhan Ok: Başarıların arkası kesilmeyecek

Genç iş adamı Selimhan Ok, ailesini gururlandırmaya devam ediyor. Finansal eğitimindeki başarısının ardından Kanada’da siyaset ve ekonomi eğitimini tamamlayan Selim Han Ok, Türkiye Ekonomi ve Siyaseti üzerine yazdığı tez ile gurur kaynağı olmuştu. 

03 Mart 2021 Çarşamba 16:37
14 Okunma
İş adamı Selimhan Ok: Başarıların arkası kesilmeyecek

HABER MERKEZİ
 

SELSAM-MCO GRUP ŞİRKETLERİNDE DEVİR TESLİM!

Atık, kent temizliği ve inşaat projelerinde faaliyet gösteren SELSAM-MCO Grup Şirketinin yönetiminde yer alan Selimhan Ok, şirketin projelerinde başarıdan başarıya koşuyor. Şirketinin başarısını hız kesmeden devam ettiren Selim Han Ok, gelecek hedeflerine dair bilgiler aktardı. 

Selimhan Ok: Virüs yaşayamaz

24 yaşındaki genç iş insanı Ok, ‘’Pandemi sürecinde endüstriyel atık ve kent temizliklerinde insanlar pandemi nedeniyle zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı için evsel atıklar arttı. Endüstride ev ihtiyaçları üzerine üretim arttı. Bu sebeple evsel tüketim hızlandı ve atıklar fazlalaştı. Mahalli ve ilçe bazında etkileşim üst seviyede olduğu için temizlik ve atık yönetimi konusu önem kazandı. Bulunduğumuz projelerde kent dezenfeksiyonu ve temizliğine aşırı önem vermekteyiz. Bizim bulunduğumuz yerlerde virüs yaşayamaz. Gelişmekte olan ülkemiz için alt yapı ve üst yapı çalışmalarına yatırım yapacağız.’’ dedi. 

Selimhan Ok: Başarılarımızın arkası kesilmeyecek 
Selimhan Ok cümlelerini ‘’Çok çalıştım, kendimi geliştirme adına yurt dışına gittim ve eğitimler aldım. Eğitimlerim devam ediyor, dünya geliştikçe ve değiştikçe ona adapte olmaya çalışıyorum. Azimle çalıştım ve memleketimize yararlı bir birey olarak yetiştim. Başarılarımı ve adımı sıkça duyacaksınız. Babamın ve ailemin emek verdiği şirketi omuzluyorum. Üniversite eğitimin bitmesinin ardından gelen başarılarıma güveniyorum. Başarılarımızın arkası kesilmeyecek.’’ İfadeleriyle tamamladı.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 03.03.2021 16:57
Anahtar Kelimeler:
Iş AdamıFinansalSiyaset EkonomiSelsammco
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pandemide, Avrupa’da yeni kamyon satışları %27,3 azalırken, Türkiye’de yeni kamyon satışları %122,9 arttı
Pandemide, Avrupa’da yeni kamyon satışları %27,3 azalırken, Türkiye’de yeni kamyon satışları %122,9 arttı
BEBKA’DAN GİRİŞİMCİLERE ‘KOLEKTİF’ KATKI
BEBKA’DAN GİRİŞİMCİLERE ‘KOLEKTİF’ KATKI
Fas’ın Uluslararası Havaalanı Guelmim’e PMS Alüminyum İmzası
Fas’ın Uluslararası Havaalanı Guelmim’e PMS Alüminyum İmzası
DOSABSİAD'IN BÖLGE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İNGİLİZCE KURSU NİSAN AYINDA BAŞLIYOR
DOSABSİAD'IN BÖLGE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İNGİLİZCE KURSU NİSAN AYINDA BAŞLIYOR
Bakan Varank: Yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi artıyor
Bakan Varank: Yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi artıyor
DOSABSİAD BAŞKANI ÇEVİKEL TÜRKİYE’NİN BÜYÜME RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ
DOSABSİAD BAŞKANI ÇEVİKEL TÜRKİYE’NİN BÜYÜME RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ
Dünyaca Ünlü Kremlin Sarayı’nı Antalya’ya Taşıyan Asteria Kremlin Palace, GES İçin CW Enerji’yi Seçti 
Dünyaca Ünlü Kremlin Sarayı’nı Antalya’ya Taşıyan Asteria Kremlin Palace, GES İçin CW Enerji’yi Seçti 
Bakan Pekcan: Tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamını yakaladık
Bakan Pekcan: Tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamını yakaladık
Trafikteki araç sayısı artıyor, lastikçiler talepleri karşılamakta zorlanıyor
Trafikteki araç sayısı artıyor, lastikçiler talepleri karşılamakta zorlanıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma