Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
113210
ALTIN
300.833
DOLAR
5.9470
STERLİN
7.8027
EURO
6.6108
Nefes borusundaki tümör ses tellerine zarar vermeden çıkarıldı
Nefes borusundaki tümör ses tellerine...
Efsane güreşçi Yaşar Doğu kabri başında anıldı
Efsane güreşçi Yaşar Doğu kabri...
Gazeteci Metin Göktepe mezarı başında anıldı
Gazeteci Metin Göktepe mezarı başında...
Antalyaspor'un 'gol' sorunu
Antalyaspor'un 'gol' sorunu
Beyninde tümör olan minik Nisa, ışın tedavisi bekliyor
Beyninde tümör olan minik Nisa,...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İran'ın ABD üslerine roket saldırısıyla altın 1,600 doları aştı

İran'ın, Irak'taki ABD üslerine yönelik füze saldırısının ardından güven liman altının onsu 1,600 doları, tedarik endişeleriyle Brent petrolün varil fiyatı 70 doları aştı.

İran'ın ABD üslerine roket saldırısıyla altın 1,600 doları aştı

İran'ın, Irak'taki ABD üslerine yönelik füze saldırısının ardından güven liman altının onsu 1,600 doları, tedarik endişeleriyle Brent petrolün varil fiyatı 70 doları aştı.

08 Ocak 2020 Çarşamba 13:36
9 Okunma
İran'ın ABD üslerine roket saldırısıyla altın 1,600 doları aştı

İSTANBUL - ABD'nin geçen hafta İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürmesinin ardından gerçekleşen saldırıya ilişkin ABD'den yapılan açıklamada, İran'ın kendi topraklarından, ABD öncülüğündeki koalisyon personeline ev sahipliği yapan Irak'ta bulunan en az iki askeri tesise karşı bir düzineden fazla balistik füze ateşlediği belirtildi.

İran'ın misilleme saldırılarının ardından, güvenli liman arayışlarının egemen olduğu küresel piyasalarda değerli metallerin yanında, kripto para birimlerine yönelik talep de arttı ve Bitcoin yüzde 2.04 artışla, 8.0 bin doları da aşarak, 8,321 dolar ile yeni yılın en yüksek düzeyine tırmandı.

İran saldırısının hemen ardından 1,600 doları aşan altının ons fiyatı yüzde 1.36 artışla 1,594 dolara çekildi.

Batı Teksas petrolünün varil fiyatı yüzde 3.31 artışla 64.70 dolara, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 3.63 artışla 70.81 dolara yükseldi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İranIrakRoket SaldırıAltın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziraat Katılım sıfır konutlarda finansman oranlarını düşürdü
Ziraat Katılım sıfır konutlarda finansman oranlarını düşürdü
AB’den Zorlu Enerji projelerine 3.5 milyon euro destek
AB’den Zorlu Enerji projelerine 3.5 milyon euro destek
Bakanlıktan 'kuru soğan' ve 'patates' açıklaması
Bakanlıktan 'kuru soğan' ve 'patates' açıklaması
BİST100 yüzde 1.06 artıda açıldı, dolar 5.96 lirada
BİST100 yüzde 1.06 artıda açıldı, dolar 5.96 lirada
Kuru soğan ile patates ihracatı ön izne bağlı mallar listesinde
Kuru soğan ile patates ihracatı ön izne bağlı mallar listesinde
Elektronik ticarette 'güven damgası' dönemi
Elektronik ticarette 'güven damgası' dönemi
''Dijitalleşme 2025 yılına kadar turizm sektöründe 305 milyar dolar ek değer yaratacak''
''Dijitalleşme 2025 yılına kadar turizm sektöründe 305 milyar dolar ek değer yaratacak''
Madeni paranın serüveni 
Madeni paranın serüveni 
Olukman Tekke Barajı, Bursa tarımına katkı sağlayacak
Olukman Tekke Barajı, Bursa tarımına katkı sağlayacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans