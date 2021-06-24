Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1415
ALTIN
498.481
DOLAR
8.6794
STERLİN
12.0787
EURO
10.3715
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alıyor
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi...
Kadın İstihdamına Yönelik Proje İçin Personel Alınacak 
Kadın İstihdamına Yönelik Proje...
Antalya'da icradan satılık 160 odalı otel
Antalya'da icradan satılık 160...
Safkan Arap Koşu Tayı satış ihalesi yapılacak
Safkan Arap Koşu Tayı...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 64 öğretim üyesi alacak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 64...
İş fırsatları için hemen tıkla!

IRAKLI İŞ ADAMI SNOOR GANJO, TÜRKİYE `YE BÜYÜK YATIRIM 

GANJO GROUP ve Medine Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Genç Girişimci Iraklı İş Adamı Snoor Ganjo ve Iraklı İş Adamları Hawdang Ganjo, Halo Hiva Türkiye `deki ortakları Medine Kargo Yönetim Kurulu Üyeleri Emin Kaya, Naif Kaya ve Ahmet Kaya ile bir araya gelerek 2021 yılı içerisinde Türkiye ` de yapılacak yatırımlar için bir araya geldiler.

24 Haziran 2021 Perşembe 10:59
7 Okunma
IRAKLI İŞ ADAMI SNOOR GANJO, TÜRKİYE `YE BÜYÜK YATIRIM 

ABDULLAH YİĞİT-İSTANBUL –ÖZEL HABER 

Ganjo, Iraklı iş adamı olarak Türkiye ` deki ortaklarımız ile bugün bir araya geldik. Görüşmemiz çok güzel geçti. Türkiye ` de yatırım yapmak çok güzel ortaklarımız ile beraber İstanbul, Gaziantep ve Bursa illerinde yatırımlarımız devam edecektir dedi. 

Kaya ise Ganjo Group Yönetim Kurulu Başkanı Genç Girişimci Iraklı İş Adamı Snoor Ganjo Ortağımız bugün ülkemizde ağırlamaktayız. İstanbul, Gaziantep ve Bursa İllerinde ortak olarak yaptığımız yatırımları masaya yatırdık.  2021 yılı içerisinde yapacağımız büyük projeler için ise çalışmalara başlamış durumdayız her iki ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ıraklı Iş AdamıSnoor GanjoTürkiyeYatırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Dönmez: Yer altı depolama kapasitemizi 11 milyar metreküpe çıkaracağız
Bakan Dönmez: Yer altı depolama kapasitemizi 11 milyar metreküpe çıkaracağız
Turquality etki analiz raporu yayınlandı
Turquality etki analiz raporu yayınlandı
Türkiye'den Libya'ya düzenli Ro-Ro seferleri başladı
Türkiye'den Libya'ya düzenli Ro-Ro seferleri başladı
TÜRK İŞ İNSANI NURİ GENEŞ, ÜLKEMİZE BÜYÜK YATIRIM SAĞLADI 
TÜRK İŞ İNSANI NURİ GENEŞ, ÜLKEMİZE BÜYÜK YATIRIM SAĞLADI 
Ruslar, hava trafiğini yüzde 45 artırdı
Ruslar, hava trafiğini yüzde 45 artırdı
Bakan Dönmez: Nasıl bulduysak öyle çıkaracağız
Bakan Dönmez: Nasıl bulduysak öyle çıkaracağız
Rusya’dan turist taşıyan ilk uçak Antalya'da
Rusya’dan turist taşıyan ilk uçak Antalya'da
10 metrekarede başladığı istiridye mantarı üretimini 3 yılda 60 tona çıkardı
10 metrekarede başladığı istiridye mantarı üretimini 3 yılda 60 tona çıkardı
Teknoloji startupları dünyayı değiştiriyor
Teknoloji startupları dünyayı değiştiriyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma