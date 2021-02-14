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"İnternetten alınan ürün farklı gelirse, ücreti kargo şirketinden tahsil edilebilir"

TÜKETİCİLER Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, "Uzaktan alışverişte ürün farklı ya da kırık çıkarsa tüketici satış yapılan firmada muhatabını bulamazsa, ücreti kargo şirketinden tahsil edilebilir" dedi.

14 Şubat 2021 Pazar 10:08
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"İnternetten alınan ürün farklı gelirse, ücreti kargo şirketinden tahsil edilebilir"

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, pandemi sürecinde internet ortamından alışverişin yaygınlaşması sonrası tüketicilerin e-ticaret şikayetlerinde artış yaşandığını belirtti. Derneğe, geçen yıl 1005 şikayet dilekçesi ulaştığını aktaran Gündüz, bunların büyük bölümünün bankaların kredi kartı aidatı ve hesap işletim ücreti ile e-ticaret olduğunu anlattı.

Türkiye genelinde tüketicinin e-ticaret ve sipariş edilen ürünün teslimi konusunda yaşadığı sorunların arttığına dikkati çeken Gündüz, "Kargonun teslim ettiği ürün kırık, eksik ya da hatalı çıkıyordu. Eskiden bu durumlarda kargo 'Bizi ilgilendirmez' diyordu. Şimdi yasa gereği kargo şirketlerine ürünleri sağlam alıp, sağlam teslim etme zorunluluğu getirildi. Tüketiciye ürünü teslim etmeden açıp, gösterme zorunluluğu var. Ürünün ayıplı mal çıkması halinde tüketici haklılığı çok fazla" diye konuştu.

'KARGOYU KONTROL EDİP ALIN'

İnternet üzerinden alışverişte sahte sitelerin varlığına dikkati çeken Gündüz, sahte sitelere özlük bilgilerinin verilmesinden dolayı çok sayıda şikayetin kendilerine ulaştığını anlattı. Gündüz, internetten yapılan alışverişlerde ürün ayıplı çıkarsa veya tüketici, koşulsuz cayma hakkını kullanmak istediğinde satış yapılan firma bulunamazsa kargo şirketinin de zincirleme olarak sorumlu olduğunu söyledi. İnternetten alışveriş yapan tüketicilere, ürünlerini kargo görevlisine ambalajını açtırıp, kontrol ettirerek almaları konusunda uyarıda bulunan Gündüz, "Kargo firması, bundan imtina ediyorsa ve bizim de bu ürüne ihtiyacımız varsa 'teslim aldım' bölümüne, 'ürün kontrol edilmeden alınmıştır' diye ibare düşüp, imzalayabilir. Bu şekilde, ürünü kontrol dışında teslim aldığını ispatlayabilir. Tüketiciler artık uzaktan satışlarda muhatabını bulamazlarsa ki çoğunlukla bulamıyorlar, ödeme yaptıkları kargodan bunun bedelini alabilirler" diye konuştu.

'POŞETİ AÇTIRMAYAN KARGOYA BEDELİNİ ÖDÜYORUM'

Neşet Gündüz, kargo firmaları satış yapan firmanın sözleşmeli müşterisi olduğu için gönderi içeriğinin kontrol edilmeden taşındığını ve tüketiciden alınan tutarın firmaya ödendiğini savunduğunu anlattı. Kargo, poşeti açıp göstermediği için tüketicinin istediği ürün olup olmadığını bilmediğini, açtıktan sonra farkına varıp hakkını aramaya başladığını dile getiren Gündüz, şunları söyledi:

"Hakkını kimden arayacak, satıcıdan. O satıcılar aslında Türkiye'nin büyük kentlerinde, metropol ilçelerinde günlük ofis kiralıyor. Vergi levhası alıyorlar ve sonra kaybolup gidiyorlar. Tüketici, hakem heyetine başvurduğunda, 'Benim istediğim ürün gelmedi. 15 gün içerisinde uzaktan satıştan cayma hakkım var. Bu hakkımı kullanmak istiyorum' dediğinde firmayı bulamıyor. Resmi kurumlar da bulamıyor. Kargolar, ürününü taşıdıkları firmalar adına tahsilat yapıyor. Ben, bana poşeti açtırmayan kargoya bunun bedelini ödemiş oluyorum. Elinde de makbuzu var, kargonun. Bu kargo sorumluluk alıyor aslında. İşte bu sorumluluğun sonuca ulaştığı karar Talas Kaymakamlığı Hakem Heyeti'nden çıktı ve kesinleşti. Tüketiciler böyle bir sorunla karşılaşırsa, önce tüketici derneklerine danışsın."

'NEVRESİM YERİNE YIRTIK ÇORAP GELDİ'

Vatandaşlar ise internetten alışverişle ilgili deneyimlerini anlattı. İnternetten nevresim takımı satın aldığını söyleyen Nimet Koçak, "Bana kargo geldiğinde içerisinde yırtık çorap, bez parçaları koymuşlar. Şikayet etmem gerekirken etmedim, 'Haram olsun' dedim. Yaklaşık 2 yıl önce bu olayı yaşadım. Sonrasında da internetten hiç alışveriş yapmadım. Çocuklarım zaman zaman internetten alışveriş yapıyor, ama ben tercih etmiyorum" dedi.

Murat Yıldırım ise "İnternet alışverişlerinde birçok insanın dolandırıldığını, farklı ürünler geldiğini, kargodan kırık halde eline ulaştığını duydum. Bundan dolayı dolandırılmamak, bu tür olay yaşamamak için internetten alışveriş yapmıyorum. Normal alışverişlerde de kargoyla teslimi tercih etmiyorum. Daha güvenli olduğunu düşündüğüm mağazaya gidip görerek istediğim ürünü alıyorum. Korkulu rüya görmektense uykusuz kalmayı tercih ediyorum" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TüketiciAntalyaNeşet GündüzInternetAlış Verişürü
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