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“İnşaat malzemeleri ihracatı bu yılı 20 milyar doların üzerinde kapatacak”

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği verilerine göre, koronavirüs salgını nedeniyle yılın ikinci çeyreğini 4,34 milyar dolar ihracat ile kapatan sektör, üçüncü çeyrekte gerçekleştirdiği 5,51 milyar dolarlık ihracatla toparlanma sürecine girdi. Yılın son çeyreğinde ihracatın 6 milyar doları geçeceğini öngördüklerini belirten Devrim Ünal Saygın, “Bu da demek oluyor ki inşaat malzemeleri ihracatı bu yılı 20 milyar doların üzerinde kapatacak” dedi.

18 Kasım 2020 Çarşamba 15:01
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“İnşaat malzemeleri ihracatı bu yılı 20 milyar doların üzerinde kapatacak”

İSTANBUL - İnşaat sektörü, yılın üçüncü çeyreğinde yeniden canlandı. İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (İMSAD) yayınladığı ‘Ekim 2020 Sektör Raporu’na göre inşaat malzemeleri sektörü yılın üçüncü çeyreğinde ihracatını canlandırdı. 2020’de koronavirüs etkileriyle zayıflayan ihracat ilk çeyrekte 5,08 milyar dolara, ikinci çeyrekte ise 4,34 milyar dolara geriledi. Üçüncü çeyrekte hızlı bir toparlanma sürecine giren sektör, ihracatını 5,51 milyar dolar olarak gerçekleştirdi.

İnşaat malzemesi sanayisi, 2019 yılında inşaat sektöründeki daralma nedeniyle sıkıntılı bir yıl geçirmişti. Sektör, 2019 yılının ilk yarısında yaşadığı daralma sonrası üçüncü çeyrekte yüzde 11,5 küçülmüş, son çeyrekte de yüzde 0,1 büyüme göstermişti. 2020 yılının ilk çeyreğinde üretimde kaydedilen yüzde 8’lik büyüme ise umut vaat etmiş ancak koronavirüs salgını nedeniyle ikinci çeyrekte yüzde 8 daralma görülmüştü.
 

“YILIN SON ÇEYREĞİNDE İHRACAT 6 MİLYAR DOLARI AŞACAK”

Tedarikçiler ile müteahhitler arasında mal-hizmet alışverişi için oluşturulan proje veri ve talep bankası olarak konumlanan YapıRadar.com'un Genel Müdürü Devrim Ünal Saygın, konuya ilişkin olarak “Üçüncü çeyrekte inşaat malzemeleri sanayi üretiminde yüzde 14,2 ile hızlı bir büyüme yaşandı. Hem iç talep hem de dış talepte kuvvetli bir genişleme oldu. 2020 başında yaşadığı büyüme pandemi etkisiyle nötrlenen üretimin, üçüncü çeyrekte kazandığı ivme ile devam edeceğini ve yılın son çeyreğinde ihracatın 6 milyar doları geçeceğini öngörüyoruz. Bu da demek oluyor ki inşaat malzemeleri ihracatı bu yılı 20 milyar doların üzerinde kapatacak” değerlendirmesinde bulundu. 

KREDİ DESTEKLERİ İNŞAAT MALZEMELERİNE OLAN TALEBİ ARTIRDI

Üçüncü çeyrek sonunda inşaat malzemesi sektörünün yurt içi satışlarında da önemli bir sıçrama yaşandığına değinen Saygın, “Pandemi nedeniyle sağlanan kredi desteklerini büyük ölçüde kullanan inşaat sektörü, mevcut işlerini hızla tamamlamaya yöneldi. Buna bağlı olarak inşaat malzemelerine önemli bir talep oluştu. İnşaat sektörünün ‘dijital proje bilgi bankası' YapıRadar.com olarak bizler de Türkiye ve yurt dışı proje detaylarını tedarikçilerin ayağına getirmenin yanında, satın alma maliyetlerini azaltma konusunda tedarikçiler ile müteahhitler arasında köprü kurarak bu süreçte elimizden gelen desteği verdik. İnşaat firmalarının, proje aşamasından bitiş aşamasına kadar, her kalemden alımlarını platform üzerinden talep ederek tedarikçi şirketlere ulaşmasına ve teklif almasına yardımcı olduk, olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneğiİnşaat Malzemeleri
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