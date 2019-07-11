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İngilizler anlaşmasız Brexit’e karşı yiyecek ve ilaç depoluyor

İngiliz halkının neredeyse yarısının anlaşmasız bir Brexit’e karşı evlerinde yiyecek, ilaç ve giysi depoladığı duyuruldu.

İngilizler anlaşmasız Brexit’e karşı yiyecek ve ilaç depoluyor

İngiliz halkının neredeyse yarısının anlaşmasız bir Brexit’e karşı evlerinde yiyecek, ilaç ve giysi depoladığı duyuruldu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:54
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İngilizler anlaşmasız Brexit’e karşı yiyecek ve ilaç depoluyor

İSTANBUL - Araştırma şirketi Blis tarafından gerçekleştirilen ve sonuçları Business Insider tarafından yayınlanan bir çalışmaya göre, İngilizlerin yüzde 40’ı ülkelerinin Avrupa Birliği’nden (AB) herhangi bir anlaşma olmadan ayrılması senaryosuna karşı hazırlık yapıyor.

Halk en çok yiyecek stokluyor. Anlaşmasız Brexit’e karşı tedbir alanların yüzde 56’sı evlerinde yiyecek maddeleri depoluyor. Hazırlık yapanların yüzde 44’ü ev araç gereçleri stoklarken, yüzde 37’si ise ihtiyaç duyacağını düşündüğü ilaçları yedekliyor. Halk, 31 Ekim de gerçekleşmesi beklenen AB’den anlaşmasız ayrılık senaryosunda kıtlık yaşınabileceğini veya fiyatların çok yükseleceğini varsayarak giyim eşyalarını bile stokluyor. Tedbir alanların yüzde 28’i yedek giysi ve ayakkabı satın aldıklarını belirtti.

İngiltere’de 2016‘da düzenlenen ve Brexit (AB’den ayrılma) kararının çıktığı referandumun ardından Theresa May Başbakan olarak göreve gelmişti. Ancak May’in AB ile vardığı ayrılık anlaşması İngiliz parlamentosu tarafından üç kez reddedildi. Bunun üzerine istifa kararı alan May’in yerine iktidarda olan Muhafazakar Parti içerisinde liderlik yarışı başladı. Son anketlere göre yarışı İngiltere’nin eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson önde götürüyor. İkinci aday ise mevcut Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt. Her iki aday da AB ile yeni bir anlaşma sağlansa da sağlanmasa da, 31 Ekim tarihinde Brexit kararını uygulayarak İngiltere’yi birlikten çıkarmayı vaat ediyor. 

Brexit’in normal şartlarda Mart ayında gerçekleşmesi gerekirken alınan bir erteleme kararı ile son tarih 31 Ekim’e çekilmişti. Business Insider’ın haberine göre 31 Ekim’de İngiltere’de market raflarının boşalması olasılığı Mart ayına göre çok daha yüksek. Firmalar artacak talebi karşılamak için üretimlerini depolayacak alanları Mart ayında çok daha rahat temin edebilmişti fakat bu alanların çoğu yılbaşı sezonu için çoktan tutuldu. Bu durumda şirketler Ekim ayı için üretim yapmak isteseler bile depolama alanı bulamayacaklar.

Yiyecek ve İçecek Federasyonu’ndan bir sözcü anlaşmasız Brexit durumunda bazı yiyeceklerin hızla tükeneceği konusunda İngiliz halkını uyardı. Birkaç hafta içinde tüketicilerin bazı ürünlerin piyasada bulunamadığını göreceğini belirten sözcü özellikle sınırlı raf ömrüne sahip ürünlerde bu riskin daha yüksek olduğunu söyledi.

Araştırmaya göre İngilizlerin yüzde 55’i de Brexit sonrası harcanabilir gelirlerinde düşüş bekliyor

DHA

Son Güncelleme: 11.07.2019 05:55
Anahtar Kelimeler:
Anlaşmasız Brexitİngiliz HalkıYiyecek Ve Ilaç DepolamaBrexitİngilizler
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