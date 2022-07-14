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İnegöllü çiftçiyi dolu vurdu; zarar 20 milyon TL

14 Temmuz 2022 Perşembe 12:15
İnegöllü çiftçiyi dolu vurdu; zarar 20 milyon TL

BURSA - Bursa’nın İnegöl ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk günü etkili olan sağanak ve dolunun bahçelerde toplam 20 milyon TL’lik zarara neden olduğu belirtildi.

Kurban Bayramı'nın 1'inci günü etkili olan sağanak yağış ve dolu, ilçedeki ekili alanlarda zarara neden oldu. Şeftali, armut, elma, üzüm ve cevizler doludan zarar gördü. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, 50 çiftçiye ait bin dönüm alanda toplam 20 milyon TL’lik zarar oluştuğunu söyledi. Zarar gören bahçelerde inceleme yapan Çelik, "Bayramın 1'inci ve 2’nci günü oldukça fazla yağış oldu. Çiftçiler de bayram nedeniyle tarlalarına gitmediler. Bayramın ardından ise dolu hasarını gördüler. Süle, Turgutalp ve Kayapınar mahallelerinde şeftali, elma, armut, üzüm, ceviz ürünleri doludan zarar gördü. Bu bir afet. Sigortasını yaptıran veya yaptırmayan çiftçilerimiz var. Sezon başında TARSİM sigortası kilosu 3,5 TL'den yapıldı. Sonrasında fiyatlarda artış olunca sigorta acenteleri fiyatı 6 TL'ye çıkardı. Ama bugün armudun kilosu 11-12 TL'den satılıyor. Bu çiftçilerin mağduriyeti ne olacak? Bu insanların mağduriyetleri kesinlikle giderilmelidir. Bunun tek adresi TARSİM'dir. 50 çiftçinin bin dönüm alandaki ürünlerinde toplam 20 milyon TL civarında zarar meydana geldi. Çiftçimizin içi yanıyor" dedi.

Çiftçi Berkay Güven de "Bölgemizde dolu sonucu ürünlerimiz zarar gördü. Yüzde 90'a varan kaybımız var. Ürünlerimiz sigortalı, fakat enflasyon nedeniyle sigorta prim ücretleri düşük. Maliyetin oldukça altında. Yetkililerden bu konuda destek bekliyoruz" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İnegöllü çiftçiDoluZarar
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