İnegöl’de 7600 m2 tarla satılacak

İnegöl Yeniceköy'de 7600 m2 tarla icradan satılıktır (çoklu satış)
Bursa İl, İnegöl İlçe, 0 Ada, 926 Parsel, YENİCEKÖY Mahalle/Köy, Karadere Mevkii, Taşınmaz T.C. İnegöl İcra Dairesi tarafından açık artırma usulü ile satılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 7.600 m2 tarla vasfındaki taşınmaz, 684.000 TL. kıymeti ile 30 Temmuz 2021 günü saat 11.25-11.30 arasında Mezat Salonu - Adalet Sarayı 1.Kat İNEGÖL / BURSA adresinde satışa sunulacak.
İhale ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler buradan ulaşabilir.
İLAN.GOV.TR