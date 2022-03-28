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İnecik 1-2 barajları ile ülke ekonomisine yıllık 24 milyon TL katkı sağlanacak

28 Mart 2022 Pazartesi 14:36
İnecik 1-2 barajları ile ülke ekonomisine yıllık 24 milyon TL katkı sağlanacak

ANKARA - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Tekirdağ'da yapımı devam eden İnecik 1- 2 barajlarının tamamlanmasıyla birlikte ülke ekonomisine yıllık 24 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, Tekirdağ'a yapılan yatırımlarla illerin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam edildiği belirtildi. Tekirdağ ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı kaydedildi. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projeleri geliştirilerek uygulamaya konduğu kaydedilerek, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor" denildi.

'YILLIK 24 MİLYON TL KATKI'

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ise, çalışmaları devam eden İnecik 1-2 barajlarının tamamlanması ile barajlarda depolanacak su ile toplam 8 bin 710 dekar tarım arazisinin sulanmasının yapılacağını, yılda 12,03 milyon metreküp içme suyu faydası sağlanacağını kaydetti. İnecik 2 barajında gövde sıyırma kazısının sürdüğünü ifade eden Yıldız, baraj imalatlarına devam edildiğini belirtti. Yıldız, temelden yüksekliği 24,37 metre ve su depolama kapasitesi 9,40 milyon metreküp olan İnecik-1 barajı ile temelden yüksekliği 24,18 metre ve su depolama kapasitesi 3,42 milyon metreküp olan İnecik-2 barajının tamamlanması ile 2022 birim fiyatlarına göre dekar başına 2 bin 752 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 24 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İnecik 12 BarajlarıEkonomi
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