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İndirim kampanyası bugün başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "TOKİ ile yapmış olduğumuz indirim kampanyası bugün itibariyle başlıyor. Borcunu kapatana yüzde 22 indirim uyguluyoruz" dedi.

İndirim kampanyası bugün başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "TOKİ ile yapmış olduğumuz indirim kampanyası bugün itibariyle başlıyor. Borcunu kapatana yüzde 22 indirim uyguluyoruz" dedi.

21 Mart 2019 Perşembe 15:03
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İndirim kampanyası bugün başlıyor

KOCAELİ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kocaeli'de yapılacak kentsel dönüşüm projelerini değerlendiren Bakan Kurum, son dönemde yaşanan depremlere de değindi. Malatya'da sabah saatlerinde meydana gelen depremde önemli bir hasarın meydana gelmediğini söyleyen Kurum, "Malatya'da merkez üssü Hakverdi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ekiplerimiz hemen olay yerine gittiler. Tespit çalışmalarını yapacaklar. Ama ilk gelen bilgilere göre, çok önemli bir hasarımız yok gözüküyor. Ekiplerimiz olay yerindeler. Birkaç evimizde ufak tefek hasarlar söz konusu. Dün de, Denizli Acıpayam'da deprem meydana gelmişti. Bu depremler bize kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiler. Biz inşallah 1 Nisan sabahı itibariyle tüm şehirlerimizde arkadaşlarımızı bu deprem riskinden kurtarmak üzere hızlı ve kararlı bir şekilde belediye başkanlarımızla birlikte çalışacağız. Bu noktada depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Kurum, TOKİ'nin borcunu kapatana yüzde 22 indirim yaptığını belirterek, şu açıklamada bulundu:

"TOKİ ile yapmış olduğumuz indirim kampanyası bugün itibariyle başlıyor. Borcunu kapatana yüzde 22 indirim uyguluyoruz. Bu çerçevede 200 binin üzerinde vatandaşımız, konut sahibimiz, bunu aileye vurduğunuzda yaklaşık 1 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bu indirim kampanyasından vatandaşlarımız borçlarını ödemeleri halinde yüzde 22 indirim alabiliyorlar. Bu bir aylık süreçte bu indirimden faydalanmaları onların da ödemelerini kolaylaştırmak adına önemli bir düzenlemeydi. Hem borcunu ödeyecek vatandaşlarımıza, hem de yeni konut alacak vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat KurumTOKİTOKİ Indirim Kampanyası
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