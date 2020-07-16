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IMF'den küresel ekonomi için "ikinci dalga" uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ikinci bir Covid-19 dalgasının, hala ilk dalganın sarsıntısını yaşayan küresel ekonomide çok daha ağır bozulmalara neden olabileceği uyarısı yaptı.

16 Temmuz 2020 Perşembe 12:37
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IMF'den küresel ekonomi için "ikinci dalga" uyarısı

İSTANBUL - Georgieva, G20 ülkeleri maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının bu hafta sonu yapacakları sanal toplantı öncesi yayınladığı yazıda, "Tehlikeyi henüz atlatmıyş değiliz" dedi. 

Georgieva yazısında, ikinci bir dalgada finans sektörünün belirgin zorluklarla karşı karşıya kalacağı ve buna bağlı olarak da sektörde iş kayıpları, iflaslar ve yeniden yapılandırmalar yaşanacağı uyarısı yaptı.

Aynı zamanda, artan küresel borç düzeylerine de dikkat çeken Georgieva, buna karşın mevcut ekonomik belirsizlikler nedeniyle mali yardımların durdurulması için erken olduğunu vurguladı ve ekledi:

"Üretim açıklarının belirgin düzeylerde olduğu ve enflasyonun hedeflerin altında olduğu durumlarda para politikasının uyumlu olmasının sürdürülmesi gerekir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
IMFKüresel EkonomiIkinci DalgaUyarı
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