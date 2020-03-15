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İlham Veren Girişimcilik Hikayesi

İlhan Kılıç, MİR KA Turizm Çalışmalarını Anlattı

15 Mart 2020 Pazar 10:56
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İlham Veren Girişimcilik Hikayesi

ABDULLAH YİĞİT-GAZİNATEP

[MİR KA ] MİR Kardeşler Turizm Taşıma Öğrenci Servisleri Temizlik İnşaat Ticaret Ltd. Şti Yönetim Kurulu Başkanı Genç Girişimci İş Adamı İlhan Kılıç, MİR KA Turizm Çalışmaları Hakkında Muhabirimiz Dinçer Karacalar `a Açıklamalarda Bulundu.
Kılıç, 2019 yılında hizmete başlayan Turizm Şirketimiz  Personel ve Öğrenci taşımacılığı alanlarında profesyonel yönetimi, uzman şoför kadrosu ve güçlü teknoloji alt yapısı ile sürekli gelişimi prensip edinmiştir. 

TEK AMACIMIZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİMİZ.
Kılıç, sahip olduğu geniş araç filosu her gün binlerce kilometre yol katedip, binlerce insanı taşımaktadır. Özellikle personel ulaşımı konusunda Türkiye'nin en büyük, en prestijli firmalarına hizmet veren MİR KA TURİZM; psikoteknik testlerinden başarıyla geçmiş ve standartların gerektirdiği belgelere sahip vizyonu yüksek sürücü kadrosuyla ve yeni, modern araçlarıyla sektörünün lider markaları arasında yerini almıştır.

Gerçekleştirdiği modernizasyon çalışmaları ve günün koşullarına göre sürekli yenilenen yapısıyla bugün olduğu gibi gelecekte de müşterilerine en modern, hızlı ve güvenilir hizmeti vermeyi hedeflemektedir.

Kılıç, Tüm servis araçlarımız yedekli çalışmakta, herhangi bir arıza veya benzeri durumlarda yedek servis aracımız hizmete girerek zamanlamada herhangi bir değişiklik söz konusu olmamaktadır. Ayrıca isteğinize bağlı olarak, firmanıza 7 gün 24 saat hizmet verebilen şoförlü araçlarımız ile misafirleriniz veya fazla mesai yapan çalışanlarınız istenilen her saatte, istenilen yere götürülebilmektedir. Tüm servis araçlarımız ile anlık iletişim kurulabilmekte ve her türlü yönlendirme uzman kadromuz tarafından yapılmaktadır. Doğru zamanlamanın ve verilen sözün bilincinde olan Şirketimiz, her gün büyük ve orta ölçekli firmaların personelini ve muhtelif okulların öğrencilerini taşımaktadır.
Servis araçlarımız ile tüm vardiya saatlerinde taşınabilen yolcular, servis aracına bindiği andan ulaştırılan noktaya kadar sigortalı ve güvencemiz altındadır.

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Son Güncelleme: 15.03.2020 11:00
Anahtar Kelimeler:
MirkaMir KardeşlerTurizm
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